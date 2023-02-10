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Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor

Depremle ilgili açıklamalar yapmak üzere katıldığı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı açıklamada kullandığı 'şerefsiz' sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Celal Şengör tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 19:36
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Erdoğanın Hatay açıklamalarını hatırlatan Prof. Dr. Celal Şengör bunlara tepki gösterdi

Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
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Erdoğan, depremden iki gün sonra Hatay’a gelerek açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilere yanıt vererek ‘Haysiyetsiz’, ‘Namussuz’, ‘Şerefsiz’ gibi ifadeler kullandı. Erdoğan, “Şu an itibarıyla Hatay’ımızda asker, polis, jandarma toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. 

Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler, kampanya yaparak ‘Hatay’da biz asker, jandarma, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dedi.

"TENKİT EDENE TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"

FOX TV’ye konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden iki gün sonra Hatay’da yaptığı açıklamada sarf ettiği “şerefsiz” sözlerine tepki gösterdi. 

Dünyaca ünlü Prof. Dr. Celal Şengör “Devlet Başkanı çıkıyor, kendisini tenkit (eleştiri) edene şerefsiz diyor. Halbuki tenkit edene teşekkür etmesi lazım. Bu anlayış henüz bize gelmedi” dedi. 

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