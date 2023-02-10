Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan depremlerde yıkılan binalara ilişkin soru sordu.

Gazeteci Işık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakan, size ulaşmaya çalıştım ama asla yanıt alamadım. O halde buradan sorayım: Hırsız müteahhitler, mühendisler, yapı denetim şirketi yetkilileri yurt dışına kaçsın diye mi bekliyoruz? Şu ana kadar hakkında işlem yapılan kaç kişi var?”

Gazeteci Işık, kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda, Bozdağ’ın Bilal isminde bir basın danışmanı tarafından Whatsapp üzerinden arandığını aktardı.

Işık, ikinci paylaşımında ise şunlara ifadelere verdi:

“Adalet Bakanı'nın danışmanı Bilal isimli biri aradı WP'dan, "Kardeşim sen nasıl tivit atıyorsun..." deyince, "Yavaş uslübunuzu düzeltin benimle böyle konuşamazsınız" dedim. "Hiç üslubumu da düzeltmiyorum" deyip diklenince kapadım. Devletin geldiği hale bak!”