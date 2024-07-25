İki grup arasında kavga çıktı: Belediye Başkanı da yaralandı

Kaynak: DHA
İki grup arasında kavga çıktı: Belediye Başkanı da yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmada, Türkmen Beldesi'nin Belediye Başkanı Veli Fidan da dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Türkmen Beldesi'nde daha önceden var olan anlaşmazlıkların tetiklediği belirtilen olay, iki rakip grubun karşı karşıya gelmesiyle şiddete dönüştü. Sağlık ve jandarma ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayda, taş ve sopaların kullanıldığı görüldü. Çıkan arbedede, Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yaralıların alındığı hastane önünde toplanan gruplar arasında yeniden gerginlik yaşandı, bu durum üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat timleri yönlendirildi. Hastanede tedavileri devam eden yaralılar için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

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Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, kavganın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

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