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İYİ Parti lideri Meral Akşener ABD'ye gidecek. Ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz açıkladı

İYİ Partili Bilge Yılmaz, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a yaptığı değerlendirmelerde, kendilerinin de ABD ve Avrupa'ya ziyaretler yapacağını, bu ziyaretlerin bazılarında Meral Akşener'in de olabileceğini aktardı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:16
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ABD'ye gidecek. Ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener ABD'ye gidecek. Ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz açıkladı
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İYİ Parti'nin ekonomi politikalarında belirleyici rol oynayan  Bilge Yılmaz Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a açıklamalarda bulundu. Yılmaz, İYİ Parti'nin yurt dışı gezileriyle ilgili de bilgi verdi. 

Sevilay Yılman'ın yazısında İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın yurtdışı gezilerine ilişkin değindiği kısım şöyle:

İkinci bilinmeyen konu ise Ocak ayından itibaren planlanan Amerika ve Avrupa ziyaretleri.

“Laf lafı açar” derler ya!

İşte öyle bir anda... CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun önce Amerika sonra da İngiltere’ye yaptığı ziyaretleri yorumlamasını istediğimde bu konu gündeme geldi.

“Biz de gideceğiz… Bir kısmında Genel Başkanımız da olabilir. Çalışmalarımız, planlamalarımız devam ediyor” deyince…

Ben de; "Kemal Bey’in ziyaretlerine iktidar cephesinden ‘icazet almaya’ gitti yorumları yapıldı. Aynı yorumların İYİ Parti için yapılmasından endişe duymuyor musunuz?” sorusunu yönelttim.

Bunun üzerine şöyle bir yorum yaptı Bilge Yılmaz;

“Ne münasebet! Elbette ki gidilecek yurt dışına… Gidilmek zorunda! Hangi parti olursa olsun… Muhalefetteki tüm partilerin yurt dışına gidip ne istediklerini, neyi planladıklarını ve nasıl yapacaklarını anlatması siyaseten en doğru tavırdır. Sonuçta Türkiye 'Muz Cumhuriyeti' değil! Ülkenin iktidarını yönetmeye aday iseniz, bunu dünyaya anlatmak, tanıtmak zorundasınız! AK Parti de benzer yöntemi izlememiş miydi? Onlar da 2002’de iktidara gelmeden önce hem Amerika’ya hem Avrupa ülkelerine gidip nasıl bir iktidar hedeflediklerini, kendilerinin kim olduklarını, ne düşündüklerini, nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini anlatmadılar mı? Bugün bu yöntemi muhalefetin izlemesi neden anormal karşılanıyor? Amerika ya da Avrupa ya da diğer başka ülkeler neden tanımasın, bilmesin kimlerin Türkiye’nin idaresini yönetmeye aday olduğunu? O nedenle CHP Genel Başkanı’nın ziyaretlerine farklı anlamlar yüklemek hem şık değil hem de iyi niyetli. Kemal Bey son derece doğru bir adım attı. Ama ben olsaydım o adımlardan verim elde edecek bir altyapı oluşturur öyle giderdim. Tabii her yiğidin yoğurt yiyişi başka ama iktidar değiştiğinde Türkiye’ye yatırım yapacak insanlara teknik bir sunum yapılmalı. Biz daha kapsamlı ve daha güçlü görüşmeler planlıyoruz. Daha teknik ve daha matematiksel sunumlar yapacağız…”

Araya girip; "Mesela Biden ile Akşener’in görüşmesi gibi bir plan var mı?" dedim.
“Henüz öyle bir netlik yok ama olursa da neden olmasın? Biden ve ABD’nin yönetimi neden Türkiye’nin yeni yönetimine aday olan bir siyasi parti ve lideriyle tanışmasın?” yanıtını verdi.

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