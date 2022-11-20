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  • Meral Akşener'in sözleri tekrar gündem oldu: Bir dolu vatansızı kendi vatandaşına üstün tutan bu düzen bir hıyanet düzen

Meral Akşener'in sözleri tekrar gündem oldu: Bir dolu vatansızı kendi vatandaşına üstün tutan bu düzen bir hıyanet düzenidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, sınır kapılarından gelen düzensiz göçü eleştirerek söylediği “Bir dolu vatansızı, kendi öz vatandaşına üstün tutan bu düzen, bir hıyanet düzenidir!" sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 12:08
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Meral Akşener'in sözleri tekrar gündem oldu: Bir dolu vatansızı kendi vatandaşına üstün tutan bu düzen bir hıyanet düzenidir

Meral Akşener'in sözleri tekrar gündem oldu: Bir dolu vatansızı kendi vatandaşına üstün tutan bu düzen bir hıyanet düzenidir
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin bu haftaki grup toplantısında “Bu tehlikeli ve kontrolsüz göçün geldiği nokta ortada. Bu vahim tablo karşısında iktidar, sınırlarımızın kevgire dönmesine karşı önlem almak yerine, o sınırlardan ülkemizin kalbine sızarak estirilen terörden sızlanmayı tercih ediyor.” demişti.

Sınır kapılarından gelen düzensiz göçü eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in “Bir dolu vatansızı, kendi öz vatandaşına üstün tutan bu düzen, bir hıyanet düzenidir! Faiz haramdır diye tefecilerin davulunu çalan bu düzen haram düzenidir! Terör örgütleri arasında tercih yapacak kadar şirazesinden çıkan bu düzen bir yıkım düzenidir!” ifadeleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

İşte Akşener'in konuşmasının o kısmı

“Bir dolu vatansızı, kendi öz vatandaşına üstün tutan bu düzen, bir hıyanet düzenidir!"

"Hakikatlere gözünü kapatan bir iktidarın ülkemize verecek bir şeyi olamaz. Saraylıların gününü gün ettiği, insanımızın ancak yaşadığına şükrettiği bu düzen eğri bir düzendir! Bir dolu vatansızı, kendi öz vatandaşına üstün tutan bu düzen, bir hıyanet düzenidir! Faiz haramdır diye tefecilerin davulunu çalan bu düzen haram düzenidir! Terör örgütleri arasında tercih yapacak kadar şirazesinden çıkan bu düzen bir yıkım düzenidir! İnsanlarımızın layıkıyla yaşama hakkını, kendi şatafatı için kurban edebilen bu düzen, bir mafya düzenidir. Böyle bir düzene de ancak ‘kahrolsun düzen’ denir!

Türk milleti, yeri geldiğinde kahrolsun düzen diyen, hürriyetine aşık bir millettir. Kahrolsun düzen, yaşasın hürriyet diyebilen bir büyük millettir! Türk milleti, kendi açlığı pahasına elin tokluğunun, elin onurunun, elin çocuğunun makbul görüldüğü bir düzeni değiştirmesini de iyi bilir! Artık milletimiz kendini her alanda fakirleştiren, özgürlüklerini kısıtlayan, ülkemizi krizlere sürükleyen bu yönetimden derhal kurtulmak istiyor!

Her olayda sorumluluğu üstünden atmak için binbir takla atan, gerçekleri masallarla gizlemeye çalışan bu zihniyetten artık bıktı!"

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Ülkü turan
20.11.2022 13:06
1-) bop nedir.1800 lerde Londra'da hazırlanmış.ortadogu ve kuzey afrikayi parçalama ve somurgelestirme planına bop denir.petrolun varlığını gören Londra ve ortaklarının planidir  
 
IYIlik
20.11.2022 13:06
Ülkeye yabancıları doldurarak ne kadar milli olduklarımı gösteriyorlar! Bu millet böyle millilere nasıl bakıyor, bilen var mı? Bu millet inşallah bir gün her şeyi açık ve net görür...  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
20.11.2022 12:54
Gelsin artik bu millet ittifaki,ve bu millet bir nefes alsin.meral hnm iktidarinizda milleti ezmeyecek,aç olan doyacak,adaletli olacak,ve bu aziz milleti yabancidan üstün görecek,ATATÜRK,ÜNyolundan sa  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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