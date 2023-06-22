Erdoğan'ın 'Nas'ı suya düştü. Dolar 7 liradan 23 liraya çıkartıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Erdoğan 2 ay önce yaptığı açıklamada, "Ben olduğum sürece faiz artmayacak" demişti. Ancak faiz 6,5 puanlık artışla yüzde 15'e çıkarıldı. Böylece Erdoğan'ın Nas planı ortadan kalkmış oldu

Erdoğan'ın 'Nas'ı suya düştü. Dolar 7 liradan 23 liraya çıkartıldı

TCMB bugün faiz kararını açıkladı. Böylece 21 ay sonra 'Nas' planı ortadan kalmış oldu. Faizler 6,5 puan arttırılarak, 15'e çıkardı. Bu durum Erdoğan'ın "Ben olduğum sürece faizler artmayacak" sözlerini akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 21 Nisan 2023’te Gaziosmanpaşa’daki seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada faizin yükseltilemeyeceğini öyle sözlerle söyledi ki “ben görevdeyken faizi kimse yükseltemez”demişti. Aradan tam 2 ay geçti. İşte Erdoğan’ın o konuşması:

“Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika’da faiz yükselebilir. Avrupa’da yükselebilir ama Türkiye’de faiz düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek”

Aradan tam iki ay geçti. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. İşte o karar Erdoğan’ın dediklerinin tam tersini yaptı. Faizi uçurdu.

“Nas” olduğu belirtilerek, 21 Mart 2021 tarihinden bu yana indirilen Politika faizi iki yıla yakın bir sürenin ardından yükseltildi. İşte bu arada TCMB’nin elindeki yani vatandaşın milyarları uçtu gitti. Şimdi 27 aydır sürdürülen politikanın sonucunda Türkiye’ye büyük bir fatura çıktı. O da milyarlarca lira olarak belirtiliyor.

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