Galatasaray'ın Türk yıldızı Avrupa yolcusu

Bu sezonun başında daha önce kiralık olarak geldiği Galatasaray’a temelli transfer olan Halil Dervişoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fotospor’da yer alan habere göre, takımda bulduğu süreden memnun olamayan genç yıldız için Hollanda’dan 2 takım sarı-kırmızılılara teklifini iletti.

Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma giderek Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen Halil Dervişoğlu transfere sıcak bakarken henüz nihai kararını vermedi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta forma giyen genç forvet 2 gol kaydetti.