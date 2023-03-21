21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erişimin engellerini duyuran internet sitesine erişim engeli. Bu da oldu

Erişimin engellerini duyuran internet sitesine erişim engeli. Bu da oldu

Engellenen haber ve web sitelerini duyuran İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi erişime engellendi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:48
Takip Et

Erişimin engellerini duyuran internet sitesine erişim engeli

Erişimin engellerini duyuran internet sitesine erişim engeli. Bu da oldu
+
Aa
-

Engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı web sayfası erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi kapsamında, 500'den fazla erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı web sayfası, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 sayılı kararıyla tamamıyla erişime engellendi.

Hukukçu, akademisyen ve insan hakları aktivistlerinin bir araya geldiği İfade Özgürlüğü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren EngelliWeb erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyuruları yorumsuz bir şekilde listeliyordu.

Sitede yer alan açıklama şu şekilde:

"İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi kapsamında, 500’den fazla erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı web sayfası, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 sayılı kararıyla tamamıyla erişime engellendi."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
6
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.