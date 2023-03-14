Erkan Baş: Madem güveniyorsunuz kendinize 15 Mayıs günü yurtdışı uçuşlarını iptal edelim

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçim değerlendirmesi yaptığı yayında, Cumhur İttifakı için "Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs günü yurtdışı uçuşlarını iptal edelim" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, "20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var ben bir gün bile yurt dışına çıkmayı düşünmedim" diyerek seçimi kaybettikleri takdirde Cumhur İttifakı'ndaki üst düzey yetkililerin yurt dışına kaçacaklarını söyledi. Afet bölgelerine çadır ve gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'a da seslenen Baş, "15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim" dedi.

Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan TİP lideri, seçime dair değerlendirmeler yaptı.

"AÇIK FARKLA BİTER"

TİP'in seçim yapılan tüm bölgelerde seçime girmeyeceğini söyleyen Baş, bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Türkiye'nin 87 bölgenin hepsinde seçime girmeyeceğiz. Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz. Bizim hedefimiz parlamentoda sadece TİP'i büyütmek değil. Önce memleketin çıkarı. Cumhur İttifakı'nın oyunu azaltmak için nerede seçime girmem gerekiyorsa orada gireceğim. Eğer muhalefet çok büyük hata yapmazsa, bu mesele açık farkla bitecek."

'KEMAL KINIK'I İŞARET ETTİ'

Cumhur İttifakı seçimi kaybetti takdirde "uyanık olanların" yurt dışına kaçacağını söyleyen Baş, şöyle konuştu:

Sizin programınızda meydan okuyorum; 20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var. Bir gün yurt dışına çıkmayı düşünmedim. Bak Kerem Kınık, 15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim. Uyanık olanlar kaçacaklar. Uyanık olanları, kaybettiklerini görenleri, yolunu bulursa kaçacaklar. Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs uçuşları iptal edelim."