Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimler, için geri sayım başlarken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters seçim anketleri üzerinden dikkat çeken bir seçim analizi yayınladı.

"ERDOĞAN 10 PUANDAN FAZLA GERİDE"

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye’deki son durum ile ilgili dikkat çekici bir habere imza attı. Haber ajansı, “Mayıs ayındaki seçimlerden önce anketler, Erdoğan’ın rakibinin yüzde 10’dan fazla puan gerisinde olduğunu gösteriyor” başlığıyla hazırladığı haberde, “Anketlerde Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde de AK Parti ve müttefiklerinin en az 6 puan önünde olduğunu gösteriyor. HDP’nin de yüzde 10’un üzerine rahatlıkla çıkabildiği görülüyor” ifadesi kullanıldı.

SEÇİMLER SADECE KİMİN DEĞİL NASIL ÜLKENİN YÖNETİLECEĞİNİ DE BELİRLEYECEK

Haberde, “Son 20 yılın en büyük rekabetiyle yüz yüze gelen Erdoğan’a desteğin AKP'nin daha önce güçlü olduğu bölgelerdekilerin de yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Seçimler sadece kimin ülkeyi yöneteceğinin değil, nasıl yönetileceğinin de karar verilmesi anlamına geliyor” denildi.

"ERDOĞAN SEÇMENLE BAĞ KURMA YETENEĞİNİ YİTİRDİ"

Reuters’a konuşan siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli, Millet İttifakı’nın seçmen karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini ve seçmene yönelik planlarla momentumu korumaları gerektiğini söyledi. Piccoli, “Sadece her şeyden Erdoğan’ı sorumlu tutmak yanlış olur. Önceki seçimler Erdoğan’ın iyi bir seçim kampanyacısı olduğunu gösteriyor fakat son açıklamalar, desteğin azaldığını ve seçmenle bağ kurma yeteneğini yitirdiğini gösteriyor” dedi.

Aksoy araştırma şirketinin yaptığı ankette Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55.6, Erdoğan’ın da yüzde 44.4 oy alacağını ortaya koyduğunu aktaran Reuters, Alf Araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55.1, Erdoğan’ın ise yüzde 44.9 oy alabileceğinin görüldüğü belirtildi.

“DEPREMİN AKP ETKİSİ AZ OLDU”

Piar isimli araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57.1 oy aldığı görülürken Erdoğan’a desteğin ise yüzde 42.9 olduğu belirtildi. ORC isimli şirketin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’na desteğin yüzde 56.8 ve Erdoğan’a desteğin de yüzde 43.2 olduğu belirtildi.

Reuters, anket sonuçlarına göre depremlerin AKP'ye olan desteğe ufak bir etkisi olduğunu belirtti.