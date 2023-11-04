Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Trabzonspor maç sonrası bomba sözler: Bu ne rezalet

Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan dev maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kartların ve ardından kırmızı kartın doğru karar olduğunu belirten Toroğlu, Crespo'nun Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kalmasında verilen penaltının da haklı olduğunu ifade etti.

Toroğlu, penaltı tekrarının da doğru karar olduğunu belirterek, "Trabzonlu oyuncu vuruş yapılmadan ceza alanına giriyor zaten sonra dönen topa da vuruyor" dedi.

90+3'te sarı kartı olan Osayi'nin yaptığı hareketin de sarı kart olduğunu ve kırmızıyla atılması gerektiğini söyleyen Toroğlu, 90+5. dakikada Trabzon'un golünden önceki VAR'ın uyarısıyla verilen faul kararıyla ilgili de "Pozisyon faul" diye konuştu.

Toroğlu, Onachu'nun sayılmayan golünün yanlış olduğunu, ilk penaltıdan önce de faul çalınması gerektiğini vurguladı.

Toroğlu, şunları söyledi:

"Ey kulüp başkanları siz ne yaparsanız yapın. Ey federasyon sen de paraları yatırmayı devam edin. Tarih 6 Mart 2022. Maç Fenerbahçe Trabzonspor. 1-1 bitiyor. Maçın hakemi Zorbay Küçük. Mete Kalkavan da o maçın VAR hakemi. Şimdi geçen hafta eski hakem yayıncı kuruluşta diyor ki bu maça Zorbay Küçük'ün verilmesi son derece mahsurlu. Bunu verirseniz bu maçta neler olur biliyor musunuz diyor mu? Sen neye dayanarak bunu diyor? Şimdi gelelim cenaze namazına. Bu Bahattin Duran var ya 2022'deki Fenerbahçe Trabzon maçına tayin ediliyor. MHK'ye diyor ki; ben Cüneyt Çakır'dan başka hakemle maça çıkmam. Otorite diyor ki sen bunu yazılı olarak bildir diyor. Bildirmiyor maça çıkıyor. Ondan sonra geçen hafta Bahattin Duran Zorbay'la ilgili konuşuyor. Öyle şeyler yaptı ki ben şahidim diyor. Ne yaptı bu hakem. Maç mı sattı. 50 bin kişi bağırdı bu hakeme. Sen ne biliyorsun arkadaş? Yayıncı kuruluşta bunu söylüyor. Bu ne rezalet? Sen ne biliyorsun arkadaş?

O maçtan bir görüntü gördüm. Zorbay Küçük İrfan Can'ı atıyor. VAR çağırıyor Mete Kalkavan. Doğru olarak atıyor.

Şimdi gelelim Tarık Ongun'a. Şu anda yardımcı hakemlere eğitim veriyor federasyonda. Peki bu hakemi nereden tanıyoruz. Bu hakemi 1-1'lik Fenerbahçe Galatasaray maçında Halil Umut Meler'in VAR kayıtlarını öğrenmek isteyen adam. Ama bu adamı şu anda yardımcı hakemlerin eğitimine veriyorsunuz. Ya TFF siz ne yapıyorsunuz. Siz bunları yaparsanız başkanlar bağıracak arkadaşlar.

Şu Mete Kalkavan. Gitti geldi gitti geldi şu anda hakem.

Bunlar bir tezgah kurmuşlar gidiyorlar. Türkiye'de maçları federasyon idare etmiyor. Türkiye'de maçların sahipleri bunlar arkadaşlar. Bazı kulüp başkanları biliyorlar. Abi her sene birinizi yakarlar. Bunlar organize adamlar.

Doğru söylüyor Ali Koç. İzmir çetesi diyorlar. Hem İzmir var hem İstanbul var İzmir'e yerleşen. Bu hep var. Yeni değil ki."