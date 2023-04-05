Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Şerefsizliğin belgesi olmaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışılan hakem performansları hakkında açıklamalar yaptı.

"Bunların oralarda olması Türk futbolu için cinayettir. Aynı ekibin adamları. Yıllardır söylüyorum ama artık isim isim vereceğim." diyen Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

''MELER'İ ÖNE ATARAK KONUŞUYOR''

''MHK başkanları çok nadir konuşur. Akıllı MHK başkanları konuşmaz. Pozisyonun yorumunu yaparken Halil Umut Meler hakem, bir de VAR var. Meler bunu görmeyebilir. Dünya Kupası maçlarında da görmüyor hakemler ama VAR görebilir. Meler'in önünde TV yok ama VAR'ın önünde var. Meler'i öne atarak konuşuyor Lale Orta, Alper Ulusoy'u kurtarır gibi konuşuyor.''

''GÜÇLERİ YETMEZ AMA...''

''Olayın perde arkasında ne var? Güçleri yetmez ama Halil Umut Meler'i yıpratıp aşağılara çekmek. Net söylüyorum. Çünkü, Meler yurt dışında iyi gidiyor. Türkiye'de kötü olursa yurt dışına tesir eder. Halil Umut Meler'in yerinde olsam, dese ki 'Ben hastayım' ne yapacaksınız?''

''1 HAKEMİN VAR''

''Manuel de versen, otomatik de versen 1 tane hakemin var. Niye? Yetişmiyor.''

''CEFERIN OLDUĞU SÜRECE ZOR''

''Cüneyt Çakır UEFA'ya oynadı ama orada Ceferin diye bir adam var. Orada olduğu müddetçe zor gider.''

''İNŞALLAH YANILIRIM''

''Türkiye'de orta oyunu var, hala farkında değilsiniz. 10-11 hafta var diyoruz. 10-11 hafta boyunca neler olacağını çok merak ediyorum. Ben bu işi çomaklamasam neler yapacaklar da çomakladığım için duruyorlar gibime geliyor. İnşallah yanılırım.''

''YÜZDE 100 HATALI ALPER ULUSOY''

''Arda Güler'in penaltı pozisyonunda yüzde 100 hatalı olan VAR hakemi Alper Ulusoy. Hakem Halil Umut Meler değil. VAR'ın arkasında kimler var? O VAR'ı oraya kimler getirdi? Esas oğlanlara bakın bu filmdeki. Türkiye'de senaryo oynanıyor.''

''AYDINUS'U DA BU İŞİN İÇİNE SOKMAK İSTEDİLER''

''Bir ipucu vereyim, güzel bir ipucu. Fırat Aydınus'u da bu işin için sokmak istediler ama Fırat Aydınus çok akıllı bir adam, bu işin içine girmedi. Bu nerelere gider? Ben bu kadar atarım zehri ortaya. Fırat'ı da bu arada yerler.''

''ÖRÜMCEK AĞI VAR''

''İnanılmaz bir örümcek ağı var. Bazılarını halledemezsiniz, kökünden kesmelisiniz. Her hafta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray konuşur ama hikaye. Yöneticilerin bir kısmı bunu biliyor ama konuşamazlar, çünkü zamanında kullandıkları var.''

''ERDEN TİMUR İNŞALLAH AÇIKLAR''

''Erden Timur inşallah açıklar, ben Fatih Terim'den çok duydum ama bir türlü açıklayamadı.''

''MHK MELER'İ YIPRATTI''

"MHK, Meler'i yıpratacağı kadar yıprattı her maça vererek. Adamın göremeyeceği veya atlayabileceği bir pozisyon, olay oldu. VAR ne yapıyor? Meler'in önünde TV yok ki! Orada VAR denen bir adam var, çay kahve içip maç seyrediyor. O VAR'daki hakeme ben Türkiye'de bir daha görev vermem."

''BAĞIRA BAĞIRA SÖYLÜYORUM''

''Nihat Özdemir zamanındaki komite, zaten bu VAR hakemini zamanında silmişti. Bunlara sahip çıkıyorsa, arkasında kim varsa idare eden onlardır. Bağıra bağıra söylüyorum.''

''FIRAT AYDINUS ÇIKSIN ANLATSIN''

''Avrupa'da, UEFA'da, FIFA'da yürüyecek tek adam vardı Türkiye'de, Fırat Aydınus'tu, hakem kalitesi olarak. Önünü kimler kesti? Aydınus bir gün konuşursa anlarsınız. Bana geldi haberler o zaman. 'Cüneyt'in babası ne zaman bana gözlemci gelse elim ayağım titriyor' diyordu Fırat Aydınus. Ne kadar net şeyler söylüyorum. Fırat Aydınus inkar eder mi etmez mi bilmiyorum.''

''HAKEMLİĞİN İÇİNDE CİRİT ATIYOR''

''Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan. Adam neredeyse 85 yaşına geldi, hakemliğin içinde cirit atıyor. Torpillilerden bir tanesi. Olacak iş değil. Bunların oralarda olması Türk futbolu için cinayettir. Aynı ekibin adamları. Yıllardır söylüyorum ama artık isim isim vereceğim.''

''ŞEREFSİZLİĞİN BELGESİ OLMAZ''

''Şerefsizliğin belgesi olmaz. Görürüz o şerefsizliği. Belge bırakmazlar. Siz neden bahsediyorsunuz.''