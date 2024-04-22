Erol Bulut çılgına döndü

İngiltere Championship'in 44. haftasında, Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Southampton'ı 2-1 kendi evinde yendi.
Cardiff'in son dakikada bulduğu galibiyet golü sonrası Erol Bulut'un yaşadığı büyük sevinç, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılılırken video binlerce beğeni aldı.
Teknik direktör Erol Bulut'un, maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüne verdiği coşkulu tepki, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Cardiff'in galibiyetini getiren goller, 68. dakikada Famara Diedhiou ve maçın son anlarında, 90+6. dakikada Cian Ashford'dan geldi.
Southampton'ın tek golünü ise 12. dakikada Joseph Aribo kaydetti.
Cardiff'in teknik direktörü Erol Bulut, takımının attığı gollerden sonra yaşadığı sevinç dolu anlar, kulübün resmi sosyal medya hesabı tarafından taraftarlarla paylaşıldı.