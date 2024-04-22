Erol Bulut çılgına döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut çılgına döndü
Cardiff, rakibi Southampton'ı 2-1 mağlup ettiği maçta son dakikada gelen gol Erol Bulut'u havalara uçurdu.

İngiltere Championship'in 44. haftasında, Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Southampton'ı 2-1 kendi evinde yendi.

Cardiff'in son dakikada bulduğu galibiyet golü sonrası Erol Bulut'un yaşadığı büyük sevinç, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılılırken video binlerce beğeni aldı.

Teknik direktör Erol Bulut'un, maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüne verdiği coşkulu tepki, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cardiff'in galibiyetini getiren goller, 68. dakikada Famara Diedhiou ve maçın son anlarında, 90+6. dakikada Cian Ashford'dan geldi.

Southampton'ın tek golünü ise 12. dakikada Joseph Aribo kaydetti.

Cardiff'in teknik direktörü Erol Bulut, takımının attığı gollerden sonra yaşadığı sevinç dolu anlar, kulübün resmi sosyal medya hesabı tarafından taraftarlarla paylaşıldı.

ekran-alintisi.jpg

İlgili Haberler
TFF'de deprem
TFF 2. Lig'de olaylı maç. Yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig'de olaylı maç. Yumruklar havada uçuştu
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan TFF başkanlığı açıklaması
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan TFF başkanlığı açıklaması
Ali Koç 'istifa etsin' dedi Mehmet Büyükekşi terfi ettirdi. TFF'den çılgına çevirecek karar
Süper Lig ekibinden zehir zemberek TFF açıklaması. 'Gözün aydın' ifadesiyle duyuruldu
TFF’den flaş karar. Pazar günkü maç salıya alındı
Son Haberler
SGK annelere 325 Euro verecek. Şartlar belli oldu Gündem
SGK annelere 325 Euro verecek. Şartlar belli oldu
Ünlü fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı. Ölümden döndü Magazin
Ünlü fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı. Ölümden döndü
Preply araştırdı: Dünyanın en çok okunan kitapları listesi Ekonomi
Preply araştırdı: Dünyanın en çok okunan kitapları listesi
Arelya Fenerbahçe'de Spor
Arelya Fenerbahçe'de
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür 4 yeri işaret etti Gündem
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür 4 yeri işaret etti
Yurt dışına çıkarılan 6,9 milyar dolara açıkladı. Mahfi Eğilmez'den şok iddia Ekonomi
Yurt dışına çıkarılan 6,9 milyar dolara açıkladı. Mahfi Eğilmez'den şok iddia