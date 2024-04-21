Ali Koç 'istifa etsin' dedi Mehmet Büyükekşi terfi ettirdi. TFF'den çılgına çevirecek karar

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç 'istifa etsin' dedi Mehmet Büyükekşi terfi ettirdi. TFF'den çılgına çevirecek karar
Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un isim vermeden 'istifa etmeli' dediği TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'a yeni göreve atandı.

Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde toplanmış, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce istifa edip, olağanüstü seçim kararı almasını istemişti.

Bu taleplerinin karşılık bulmaması halinde olağanüstü genel kurul için imza toplanmasına devam edileceği belirtilmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF yöneticilerinden bazılarının alt liglerden kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' dediğini açıklamıştı.

Koç, "İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinden bazılarının özellikle alt lig kulüplerini arayarak menfaat ve maddi anlamda destek konuşmaları yapmalarını son derece yadırgadık. TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin, kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' demelerini sizlerin önünde açıklamak istedik. Doğru olanı, bu arkadaşın istifa etmesi" demişti.

t25-tffde-trendyol-1-lig-soru-411.webp

Bu ismin 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can olduğu iddia edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi. Görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Ali Koç'un isim vermeden istifasını istediği Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

whatsapp-image-2024-04-20-at-23-48-03.jpeg

İlgili Haberler
Yunan medyası haddini aştı
Yunan medyası haddini aştı
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti
Beşiktaş'ın efsanesi Atiba Hutchinson teknik direktör oldu. İşte yeni takımı
Trabzonspor'a ihanet eden futbolcuyu açıkladı
Hikmet Karaman'dan Manchester City Real Madrid maçı örneği
Hikmet Karaman'dan Manchester City Real Madrid maçı örneği
Abdullah Avcı küplere bindi. Maç biter bitmez yıldız oyuncusuna sitem etti
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
Son Haberler
Yolcu treni tıra çarptı. Yürekleri ağıza getiren kaza Yerel Haberler
Yolcu treni tıra çarptı. Yürekleri ağıza getiren kaza
Ünlü helva markasına şok. Marketlerden tek tek toplatılıyor Ekonomi
Ünlü helva markasına şok. Marketlerden tek tek toplatılıyor
Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü Dünya
Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü
17 üniversiteden ortak ‘yabancı öğrenci’ bildirisi: Sahip çıkmaya devam edeceğiz Gündem
17 üniversiteden ortak ‘yabancı öğrenci’ bildirisi: Sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan ve Onur Bulut açıklaması. Başkan Ali Çamlı 'çatır çatır ödenecek' dedi Spor
Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan ve Onur Bulut açıklaması. Başkan Ali Çamlı 'çatır çatır ödenecek' dedi
Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada Yaşam
Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada