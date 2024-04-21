Ali Koç 'istifa etsin' dedi Mehmet Büyükekşi terfi ettirdi. TFF'den çılgına çevirecek karar

Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde toplanmış, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce istifa edip, olağanüstü seçim kararı almasını istemişti.

Bu taleplerinin karşılık bulmaması halinde olağanüstü genel kurul için imza toplanmasına devam edileceği belirtilmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF yöneticilerinden bazılarının alt liglerden kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' dediğini açıklamıştı.

Koç, "İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinden bazılarının özellikle alt lig kulüplerini arayarak menfaat ve maddi anlamda destek konuşmaları yapmalarını son derece yadırgadık. TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin, kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' demelerini sizlerin önünde açıklamak istedik. Doğru olanı, bu arkadaşın istifa etmesi" demişti.

Bu ismin 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can olduğu iddia edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi. Görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Ali Koç'un isim vermeden istifasını istediği Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: