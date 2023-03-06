﻿Ersan Şen'e sorular…

6'lı Masa ile 21 yıllık AKP iktidarının sonlandırılmasına günler kala siyaset satrancında hiç beklenmedik bir hamle İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

Televizyon yorumcusu ve ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi.

Şen, İYİ Parti lideri Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da şöyle doğruladı.

-"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir."

Şimdi size Prof. Dr. Ersan Şen'in sosyal medya hesabından paylaştığı bazı hukuki görüşlerini yazacak ve sorular soracağım.

Prof. Dr. Ersan Şen diyor ki;

"Seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde olacağına dair açıklamalar yapıldı.

Buna göre; Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim süreci 14 Mart 2023 tarihinde başlatılmalı, bunun için de ya Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle veya Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır,

Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun tek başına seçimleri erkene alabilmesi mümkün değildir, aksi halde seçimlerin yapılacağı tarih 18 Haziran 2023, seçimler sürecinin başlayacağı tarih de 18 Nisan 2023 olacaktır.

Seçimlerin; 2018 yılında değişen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu m.3/3'e göre 60 gün sonra, 1987 yılında değişen Milletvekili Seçimi Kanunu m.8/2'ye göre ise 90 gün sonra yapılacağı ifade edilse de hangisi karar alırsa alsın kanaatimizce seçimle ilgili süreçte son kanun olan Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre hareket edilmesi ve seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılabilmesi için 14 Mart 2023 tarihinde başlaması, bunun kararının da 8 Mart 2023 tarihinde alınıp ilan edilmesi gerekmektedir.

Seçimlerin yenilenmesi esasen yasama ve yürütmenin organlarının birbirlerini karşılıklı olarak feshetmesi olmasa da bir erken seçim şeklidir, seçimlerin yenilenmesi kararını kim alırsa alsın, diğer tarafın iradesine ve yetkisine olağan tarihten daha önce son vermektedir.

Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinden önce başladığı ve yapıldığı her tarih yasama veya yürütme organının alacağı karara muhtaçtır.

Kanaatimce; yasama ve yürütme organlarından hangisi seçimlerin yenilenmesine karar verirse versin, mevcut Cumhurbaşkanının seçimlere girebilmesi mümkündür, hatta süresinde yapılan seçimlere de katılabilir.

2017 yılı Anayasa değişikliğiyle yürürlüğe giren yeni sistem ve süresini tamamlayamaması nedeniyle mevcut Cumhurbaşkanının seçimlere girebilmesinde hukuki bir sakınca görmüyorum."

-Soruyorum: Sayın Şen, Anayasa'da Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesi için tek bir hüküm var mı? Anayasanın bu maddesini açıklar mısınız?

-Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa Erdoğan 3'üncü kez aday olabilir ama kendisi karar alırsa aday olamaz hükmünü neden söylemiyorsunuz?

Prof. Dr. Ersan Şen diyor ki;

"Bundan başka; Seçim Kanunlarında yapılan değişikliğin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılacak seçimlerde uygulanabileceği bilinmektedir. Anayasanın 67. maddesinin son fıkrasının amir hükmü bu yöndedir.

Bu durumda; Seçim Kanunu değişiklikleri 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde uygulanabilir mi?

Seçimleri sadece yapılacakları gün için düşündüğünüzde, Seçim Kanunlarında yapılan değişiklikler bu seçimlerde uygulanabilir, ancak seçimlerle murat edilenin yalnızca seçimlerin yapılacağı gün olmayıp, seçimler sürecinin YSK tarafından resmî olarak başlatılması kabul edildiğinde,

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin başlama günü 14 Mart 2023 tarihi olacağından, Seçim Kanunu değişikliklerinin bu seçimlerde uygulanabilmesi mümkün gözükmemektedir.

Benim görüşüm de "seçimler" kavramının dar anlaşılamayacağı, yani sadece seçimlerin yapılacağı günle sınırlandırılamayacağı, seçimler sürecinin resmî olarak başlayacağı günden itibaren anlaşılması gerektiği yönündedir.

Bu durumda ortaya ilginç bir sonuç daha çıkmaktadır; bu seçimlerde seçim barajının %7'ye indirilmesi ile ilgili kanun değişikliğinin uygulanamayacağını ve kaldırılan %10'luk ülke genel seçim barajının da tatbik edilemeyeceğini düşünmekteyim.

Çünkü değiştiren kanun %10'luk barajı iptal etti. Bu %7'lik seçim barajını öngören kanunun 14 Mart 2023 tarihinde başlayacak seçimlerde uygulanamayacağını ve %10'luk seçim barajı da bu kanunla kaldırıldığına göre;

Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve resmî süreci de 14 Mart 2023'te başlayacak seçimlere barajsız girecektir. Bu konu ile ilgili görüşüm bu yöndedir."

-Soruyorum: Cumhurbaşkanı adayı olursanız Erdoğan da YSK'ya adaylık için başvurursa itiraz edecek misiniz?

-YSK seçim barajı yüzde 7 derse itiraz edecek misiniz?