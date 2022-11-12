Meteoroloji bugün için bangır bangır uyardı

TV100'ün haberine göre, hafta sonu için planlar yapıldı. Ancak özellikle açık havada plan yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki bölgede sağanak bir bölgede ise fırtına uyarısı yaptı.

Bugünkü hava durumu raporuna göre Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtına, akşama kadar etkili olacak.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına akşam saatlerine kadar etkisini hissettiriyor.