Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi

CHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyareti öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için havaalanı civarına kurduğu çadırların kaldırılarak yerine AFAD çadırlarının konulmasına tepki gösterdi.

Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu çadırlar sizi neden rahatsız ediyor? Sakın bize kalkıp da ‘burada eski çadırlar vardı onların yerine AFAD çadırı verdik’ demeyin özrünüz kabahatinizden daha büyük olur. Bugüne kadar vermediğiniz çadırları, Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişinden bir gün önce mi vatandaşa dağıtıyorsunuz, diye sorarım ben de size… İkincisi de yani bu yaptığınızın en hafif deyimiyle karşılığı iki yüzlülük” dedi.

“SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?”

Ateş paylaşımında şunları ifade etti:

“Tam bir rezalet. Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'a gelecek diye havaalanı civarındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çadırlar sökülüp yerine AFAD çadırları kuruluyor. Amacınız nedir? 40 gündür çadır için aklınız neredeydi? Ben buradan sormak istiyorum ya, bu yaptığınızın adı nedir? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz, neyi saklamaya çalışıyorsunuz veya neyden rahatsızlık duyuyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu çadırlar sizi neden rahatsız ediyor?

“EN HAFİF DEYİMİYLE KARŞILIĞI İKİ YÜZLÜLÜK”

Sakın bize kalkıp da ‘burada eski çadırlar vardı onların yerine AFAD çadırı verdik’ demeyin özrünüz kabahatinizden daha büyük olur. Bugüne kadar vermediğiniz çadırları, Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişinden bir gün önce mi vatandaşa dağıtıyorsunuz’ diye sorarım ben de size… İkincisi de yani bu yaptığınızın en hafif deyimiyle karşılığı iki yüzlülük. Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Vatandaşlara nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz anlamak mümkün değil.”