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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'den çifte yardım! Tüm gelir depremzedelere bağışlanacak

Eser ve Berfu Yenenler çifti ara verdikleri gösterilerine tekrar başladı. Önceki akşam İstanbul'da sahneye çıkan çiftin geliri depremzedelere gönderilecek gösterisine gidenler yardım kolileri getirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:55
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Tüm gelir depremzedelere bağışlanacak! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'den çifte yardım

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'den çifte yardım! Tüm gelir depremzedelere bağışlanacak
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Eser ve Berfu Yenenler çifti, önceki akşam İstanbullu sevenleriyle buluştu. Ünlü çift tanışma öykülerinden başlayarak ilişkilerinin esprili ayrıntılarını ele aldıkları "Çift Terapisi" adlı gösterilerinin gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı.

Seyircilerin koliler dolusu yardım getirdiğini görünce hayli duygulanan Berfu Yenenler, sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı:
"Gelirken bir sürü oyuncak, kitap, çocuklara eşya getirdiniz. Hepsini perşembe günü Adıyaman'a ulaştıracağız. Attığınız her kahkahaya, aldığınız her bilete binlerce teşekkür ederiz."

Yenenler çifti, depremin ilk günden beri yardımlarını sürdürüyor.
 

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