Eski İstihbarat Başkanı Uzun'dan Bahçeli'ye: Sinan Ateş'i başkentin ortasında öldürten partili kim

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Anayasa Mahkemesi ve Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

"ANKARA'YI 'KANDİL'E ÇEVİREN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?"

Sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in geçtiğimiz yıl Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesini hatırlatan Sabri Uzun, "Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim? Siz, Ankara’yı 'Kandil’e' çeviren değil misiniz?" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP'nin dün TBMM'deki grup toplantısında AYM'yi ve Başkanı'nı hedef gösteren Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı.

AYM Başkanı, Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk Devleti'yle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıda Sinan Ateş bacaklarına ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı. Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ateş'in naaşı cumartesi günü Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı.

Kalabalık bir grubun katılımıyla tekbir getirilerek dua edilmesi sonrasında cenaze, Ulu Cami'ye götürüldü.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sinan Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze aracına konulan Ateş'in naaşı, yol boyunca yürüyen kalabalık grubun eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.