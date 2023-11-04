Eski sevgililer Selin Şekerci ile İbrahim Selim pişti oldu. Galada köşe kapmaca oynadılar

Selin Şekerci’nin Nisan 2021'de meslektaşı İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan popüler programına konuk olmasından sonra başlayan sürpriz aşk, uzun ömürlü olmamıştı.

2021 temmuzda ilişkilerini doğrulayan ve günler sonra Marmaris tatilinde aşkları belgelenen oyuncu çift, 2022 ocak ayında ayrılmıştı.

Selin Şekerci bu ayrılığın ardından 2022 temmuzda ise Osman Yalın ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Milliyet'te yer alan habere göre; 'Balina' adlı tiyatro oyununun prömiyeri önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Selin Şekerci de tiyatro oyununa katılanlar arasındaydı.

Şekerci, sevgilisi Osman Yalın ile ilgili "'Yeni ilişki' yazılmış ama iki seneye yaklaştık aslında. İyiyiz, çok güzel gidiyor her şey. Gördüğünüz gibi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Geceye katılanlar arasına aynı zamanda Selin Şekerci ile geçtiğimiz yıl birlikteliği olan İbrahim Selim ve sevgilisi de vardı. Hem Selin Şekerci hem de İbrahim Selim, gece boyunca karşı karşıya gelmemek için büyük çaba sarf etti.