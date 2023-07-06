Oyuncu Selin Şekerci yeni uygulama 'Threads' paylaşımıyla olay oldu. Uygulamaya ünlüler akın etti

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması start verir vermez gündem oldu. Threads nedir sorusu henüz yeni yeni yanıt bulurken ünlüler de hemen yeni sosyal medya platformuna girdi. Selin Şekerci ise paylaşımıyla dikkat çekti.

Oyuncu Selin Şekerci yeni uygulama 'Threads' paylaşımıyla olay oldu. Uygulamaya ünlüler akın etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Henüz daha yeni yeni öğrenillen Threads uygulamasında ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı.

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Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi.

Threads uygulaması Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Hadise, İrem Derici, Danla Bilic, Mert Fırat gibi isimlerin hemen hesap açtığı uygulamada Selin Şekerci de vardı.

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''BU SEFER MAHKEMELİK OLMAMAM LAZIM...''

Selin Şekerci daha önce Twitter paylaşımı yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davalık olmuştu. Şekerci bu davaya gönderme yaparak yeni uygulamada dikkat etmesi gerektiğini söyledi ve "Bu sefer mahkemelik olmamam lazım, bu sefer mahkemelik olmamam lazım" yazdı.

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

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