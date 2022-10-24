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Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından partinin gidişatından memnun olmadığı iddia edilen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:33
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Eşref Fakıbaba'dan sonra her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu

Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
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Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AKP'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

FAKIBABA'NIN ARDINDAN GÖZLER O İSME ÇEVRİLDİ

Fakıbaba İYİ Parti'ye geçeceğini açıklarken yaşanan gelişmeler siyaset arenasını hareketlendirdi. Kulislerde Fakıbaba'nın öncü olduğu ve daha birkaç vekilin AK Parti'den ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Bu isimlerden birisi de AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Gülpınar, parti içerisinde sıkıntılar yaşandığını kabul etti.

"YANLIŞ GİDENİ SÖYLEMEKLE MÜKELLEFİZ"

15 - 16 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları Zirvesi için Özbekistan'da olduğu sırada istifaya niyetlendiğini doğrulayan Gülpınar, "Sıkıntılar var. Samimiyetime inanmıyorsanız istifaya hazırım. Milletvekilliğini bırakabilirim' dedim. 'Gerek yok' dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Birileri telefon konuşmasına şahit olmuş. Her değimiz olacak diye bir şey yok. Ancak sıkıntıya sessiz kalmak uygun değil. Aksayan bir şey olduğu zaman yansıtmamız lazım. Siyasetin getirdiği tecrübeye dayanarak, bir sıkıntı varsa tabi dile getireceğiz. Yanlış gideni söylemekle mükellefiz." dedi.

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Ramco
24.10.2022 15:11
Merak etmeyin faki baba orada fazla kalamaz zoraki gidiyor çünkü görüşleri siyahla beyaz gibi gerçi kimin eli kimin cebinde hiç belli değil maddenin tabiatına aykırı 7,masa  
 
ombudsman
24.10.2022 15:03
Yanlış yapan hatasında ısrar ediyorsa, yanında durmak suça ortak olmak anlamına gelir. Gereğini yapması lazım.  
 
NECİP
24.10.2022 14:00
işin gerçeğide bu eğer partin seçmenine hizmet etmeyi bıraktı veye yetersizse bir millet vekilinin görevide seçmenine ihanet etmemektir.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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