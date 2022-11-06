Annenin isyanı sosyal medyayı salladı. Eti zaten geçtim çocuğuma süt içiremiyorum. Bunlar bize müstehak

Pazar yerinden bir annenin kendisine uzatılan mikrofona ekonomi isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Artan fiyatlardan dert yanan anne, bir çocuğun günde 2 bardak süt içmesi gerektiğini ancak zamlar nedeniyle süt alamadıklarını söyledi.

Etten zaten çoktan vazgeçtiklerini dile getiren anne tamamen günü geçirmeye odaklandıklarını ve sebzeleri bile sayıyla aldığını söyledi. Sadece 4 biber ve 2 patlıcan alabildiğini söyleyen anne "Bunlar bize müstahak. Daha bu günlere de şükredeceğiz, göreceksiniz" diyerek isyanını dile getirdi.

Mor Mikrofon’a konuşan annenin isyanı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

İşte o annenin isyanı:

Yani ortada her şey 60 yaşında et yemeyeceğim diyor size müstehak zaten.

Yani buramıza getirdiler.

Günde çocuğun 2 bardak süt içmesi gerekiyor değil mi?

1 litrede kaç bardak var. 5 bardak.

11 lira nasıl alacağım?

Hesapla ayda ne kadar ediyor. Sadece Süt.

Şu çocuğa süt içiremiyoruz.

Eti zaten boş ver. Eti bir tarafa bırakın.

Bak sayıyla aldım sebzeyi.

4 tane biber alıyorum 2 tane patlıcan.

Günü kurtarma derdindeyiz hepimiz.

Vallahi hiç kimse memnun değil biliyor musunuz?

Şunu görünce(kamera) memnunuz diyorlar.

Korkuyorlar.

Cellatlarına aşık olmuşlar başka hiçbir şey değil.

Adaletin olmadığı bir ülkede insanlar kendilerini rahat ifade edemezler.

Haklı değiller mi? Kızmıyorum ben onlara.

Haklılar çünkü.

O teyze korkuyordur; oğlu memurdur, çocuğu öğrencidir…

Geçinemiyorsan geçinemiyorum diyeceksin.

Bunlar bize müstahak.

Yemin ediyorum şükredeceğiz daha da göreceksiniz.

Domatesin 15,20 lira olduğuna şükredeceğiz.

