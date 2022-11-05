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3 aylık kışa 36 ay taksitle mont kredisi. İşte ülkenin geldiği son nokta

Türkiye sonunda bugünleri de gördü. Yapılan zamlarla vatandaşlar ihtiyaçlarını alamaz hale gelirken giyim eşyaları için 36 ay vadeli kredi dönemi başladı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:27
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3 aylık kışa 36 ay taksitle mont kredisi. İşte ülkenin geldiği son nokta

3 aylık kışa 36 ay taksitle mont kredisi. İşte ülkenin geldiği son nokta
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Türkiye’de ekonominin geldiği içler acısı durum Türk vatandaşını her geçen gün daha zor durumda bırakıyor.

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşların mont almak istemesi bir zorluğu daha ortaya çıkardı. Ortalama 2 bin lirayı bulan mont fiyatları bazı markalarda 5-6 bin liraya kadar çıkınca sabit gelirler için mont almak imkansız hale geldi.

Habertürk TV’nin haberine göre bazı bankalarla anlaşan e-ticaret siteleri mont satışları için 36 vadeli krediler açmaya başladı.

İşte o kredi:

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ddyy
5.11.2022 15:37
Uçuyoruz diyenler, kemerleri sıklaştırın daha çoook uçacağa benziyorsunuz.  
 
TC Bursa
5.11.2022 15:05
Son yirmi yılı saymazsak Türkiye bütün zorluklara rağmen güzel bir ülkeydi.  
 
NEDEN?
5.11.2022 15:00
VADE EKLEYEREK KOMISYON EKLEYEREK ÜRUNÜN FİYATİ DAHA ÇOK ARTIYOR  
 
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