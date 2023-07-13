Mustafa Sandal ile Uzi tartışmasına Sinan Akçıl da dahil oldu

Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla popüler olan rapçi Uzi, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile atıştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumda sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise konserde yer almadı.

Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilirken; ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi.

Uzi'nin açıklamaları şöyle: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!"

Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim.

Sandal'ın bu sözlerinin ardından rapçi Uzi, son olarak şu paylaşımı yaptı: Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu. Yazmaya üşendim umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım, bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum.

Tüm bunların ardından Sinan Akçıl, önceki gün 'Piyanist 3' albümünün 'Yalanlarla Kandır' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Akçıl, ikili arasındaki tartışmaya dahil oldu.

Sinan Akçıl, "Uzi sitem etmekte bence haklı. Ya ayrı ayrı günlerde yapacaklar. Ya da en son Uzi'ye bırakacaklar. Kuşakların birbirini hazmetmesi lazım. Saygı tabii ki önemli ben de Mustafa Sandal'a saygı duyuyorum. Sahne olarak Uzi en son çıkmak isteyebilir. Bence bu çok normal" diyerek, rapçiye destek verdi.