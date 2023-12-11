Eylül Öztürk sosyal medyadan nasıl para kazandığını açıkladı. Ekrana kazandığı paraları tek tek sıraladı

Yurt dışında yaşarken, yurt dışı yasağı konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, Amerika'dan kendini video ile savundu. Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıklamaya çalıştı. Dilan-Engin Polat soruşturmasının ardından mercek altına alınan fenomenlerden biri olan Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı. Öztürk, “Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum. Benim zerre para pulla alakam olmadı arkadaş” dedi.

Tutuklanan Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda kayyum atandı. Bu isimlerden biri olan Amerika’da 10 evi bulunan güzellik merkezleri sahibi Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla aylık kazancını ve bu paraların nasıl kazandığını açıkladı.

Öztürk, hakkında kara para iddiaları vardı. Bu iddialara çok sert bir tepki gösteren Eylül Öztürk, şaibeli kazanç iddialarını kesin bir dille reddetti. Bir ayda ne kadar para kazandığını açıklayan Öztürk, mal varlığına el konulması nedeniyle tazminat ödeyip çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti. Eylül Öztürk'e göre aylık kazancı 1 milyon TL'yi aşıyordu.

“HİKAYELERİN 816 BİN İZLENİYOR”

Hakkındaki iddiaların ardından video yayınlayan Eylül Öztürk, bir e-ticaret firmasından kazançlarını sıraladı. Takipçilerinden özür dileyerek görüntüleri yayınlayan fenomen, şu ifadeleri kullandı:

“Benim bir hikayemin günlük ortalama izlenme oranı 816 bin. Bana günlük en az 5 farklı markadan reklam teklifi geliyor. Kabul edip etmemek benim kararım. Ben marka işbirliklerinde güvenilir bir insanımdır. Ben kullanmadığım bir ürünü önermem. Hiçbir zaman insanları kandırmadım. Ekonominin geldiği noktadan ve emeklerininiz karşılığını alamadığınız için çok üzgünüm. Sizler için de elimden geleni yaptım. Bugün bir televizyon kanalından fazla izlenen bir kanal görüyorsunuz karşınızda.”

“KAZANÇLARIMI PAYLAŞMAZSAM HIRSIZLIKLA VE PARA AKLAMAKLA ANILACAĞIM”

“Bu zamana kadar kimseyle paylaşmadım ama sizinle aylık kazancımı paylaşacağım. Keşke sizler için de bir şey yapabiliyor olsam. Bunu göstermek zorundayım. Eğer ben bunu yapmazsam hırsızlıkla, kara para aklamakla ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlarla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devlete sundum. Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 21 bin 925 kişi alışveriş yapmış. Ben o ay işbirliklerinden 216 bin lira kazanmışım. Link vererek de bu platforma 1 milyon 127 bin lira ciro yaptırmışım. Bunun karşılığında da 168 bin lira kazanmışım. Yani totalde o platformdan o ay 384 bin 815 lira kazanmışım.”

“GEÇEN SENE KASIM AYINDA 2 MİLYON TL KAZANMIŞIM”

“1-30 Kasım’da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül’de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden. 1-31 Temmuz da ise 557 bin TL kazandım. 1-31 Ağustos’ta ise 603 nin 746 TL. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Bu şekilde anıldığım için. İnsanların hayal edemediği bir sistemin içinde olduğum için. Ben bir televizyon kanalından çok daha fazla izlenerek para kazanıyorum. Biri dirseğine kadar bilezik takar biri kafasına dolar… Bu işten nasıl para kazandığınız size kalmıştır. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, franchising şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden para kazanıyoruz, kendi markamızdan para kazanıyoruz. Bunların hepsi bende evraklı ve belgeli. Bu kazanca rağmen beni parayla alakam bile olmadı. ben hayatımın bir döneminde parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum.”