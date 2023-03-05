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Nurgül Yeşilçay sitem etti. Bu ülkenin siyaseti...

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Cumhurbaşkanı adayları gündemdeyken oyuncu Yeşilçay bir paylaşımla sitem etti.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:04
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Nurgül Yeşilçay sitem etti. Bu ülkenin siyaseti...

Nurgül Yeşilçay sitem etti. Bu ülkenin siyaseti...
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Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak "Arkadaşlar Kemal Sunal filmleri koyup 'Vay be adam bugünleri görmüş' yazıyorsunuz ya yani ayıptır söylemesi ama rahmetli Kemal Bey maalesef sadece bir oyuncuydu! Senaryolarını o yazmıyordu! Mesela Kapıcılar Kralı senaryosu Umur Bugay gibi gibi…” paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Yeşilçay bu sefer de Altılı Masa gündemdeyken bir paylaşım yaptı.

Oyuncu "Aman bu ülkenin siyaseti bitmez. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı korumamız gerekiyor o kadar" diyerek sitem etti.

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