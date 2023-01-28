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Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla hayranlarına nostalji yaşattı

'Veda Mektubu' isimli diziyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:31
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Nurgül Yeşilçay'dan nostalji! Yıllar önceki fotoğraflarını art arda paylaştı

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla hayranlarına nostalji yaşattı
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Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrollerini Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaştığı Veda Mektubu dizisiyle ekranlara dönüyor. Yeni proje heyecanı yaşayan Yeşilçay, her perşembe yapılan TBT akımına uyarak pozlarını yayınladı.

''ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ''

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yeşilçay önce 12 yıl önce bir dergiye verdiği pozu paylaşarak "Şunu çekeli 12 yıl olmuş, olamaz ama aaa. Yok bir daha TBT falan. Önümüze bakıyoruz" notunu yazdı.

"BU TBT OLAYINI HANGİ GEREKSİZ İCAT ETTİ"

Yeşilçay daha sonra da 20 sene önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Bu TBT olayını hangi gereksiz icat etti. Şu da 20 yıl önce ee bu iş mi bu! Hayır yalnız kaz ayağı deseni hep mi moda olur" dedi.

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