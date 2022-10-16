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  • Nurgül Yeşilçay 'Mahalleden Arkadaşlar' için baklava açtı. "Baklava açmayı baklava yemekten daha çok severim"

Nurgül Yeşilçay 'Mahalleden Arkadaşlar' için baklava açtı. "Baklava açmayı baklava yemekten daha çok severim"

Sinema izleyicisinin merakla beklediği ve 4 Kasım’da sinema izleyicisi ile beyaz perdede buluşacak olan ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filminin fragmanı izleyici ile buluştu. Film için bambaşka bir imaja bürünerek Anadolu kadını olan Nurgül Yeşilçay, baklava açma sahnelerinde hünerlerini sergiledi. 

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 11:12
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Nurgül Yeşilçay hünerlerini gösterdi! Mahalleden Arkadaşlar' için baklava açtı

Nurgül Yeşilçay 'Mahalleden Arkadaşlar' için baklava açtı. ''Baklava açmayı baklava yemekten daha çok severim''
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Ünlü senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir’in, 2015 yılında çıkan ve çok satanlar arasında yer alan ilk kitabı ‘Mahalleden Arkadaşlar’ın aynı isimle beyazperdeye uyarlanan filminde Nurgül Yeşilçay, mutfakta marifetlerini konuşturacak. İlknur rolü için kilo alarak şişmanlatma aparatları takılan, ve 90’ların meşhur saç stili perma yapılan güzel oyuncu, görüntüsü ve rolüyle ters köşe yapacak. Filmin bir sahnesinde baklava açan Yeşilçay, hünerleriyle görenleri şaşırtacak. Oyuncu, ev işleriyle de arasının iyi olduğunu söyledi.

“HAMUR AÇMAK USTA İŞİ”

Yemek yapmayla arasının hep iyi olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Mutfakla aram iyi ama usta işi hamur açmak bambaşka bir şey. Hele ki konu baklava açmak ise… Bu sahnelerin görsel şova dönüşmesi için iki dünya güzeli Malatyalı kadından ders aldım. Sağ olsunlar, oyuncu koçluğumu onlar yaptı. Ayrıca baklava açmayı, baklava yemekten daha çok severim!” dedi.

“HARİKA BİR FIRSAT OLDU”

90’lı yılların hepimizin hayatından ayrı bir önem taşıdığına vurgu yapan güzel oyuncu, “Kadınların kendi aralarında altın gününe gittiği, çocukların sokakta saatlerce oynadığı, teknolojinin nimetlerinden henüz faydalanılmadığı 90'lar yaşamını genç nesile aktarmak ve bizlere tekrar çocukluğumuzu anımsatmak için harika bir fırsat oldu bu proje’ diye konuştu.

90'LARA GÖTÜRECEK

TR 40 33 Productions’un yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci, Yılmaz Gruda ve daha birçok değerli oyuncunun yer aldığı ‘Mahalleden Arkadaşlar’, 90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olarak sinema izleyicisinin gönlünde taht kuracak. ‘Çocuklar ve büyümeyen çocuklar’ mottosuyla özetlenebilecek filmde herkes kendi paylarına düşen sıcacık duygularla sinema salonunda ayrılacaklar…

‘Mahalleden Arkadaşlar’, 4 Kasım 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

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