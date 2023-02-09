9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT iptal mi edilecek? Meclis’e geleceği tarih ertelendi

EYT iptal mi edilecek? Meclis’e geleceği tarih ertelendi

Türkiye'yi sarsan deprem gelişmesi sonrası milyonların merakla araştırdığı konular arasında merak edilen EYT yasası ile ilgili de detaylar merak edildi. EYT'nin Meclis'e geleceği tarih ertelendi. İptal mi edilecek yoksa gelecek mi sorusu akılları kurcalıyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:43
Takip Et

EYT iptal mi edilecek

EYT iptal mi edilecek? Meclis’e geleceği tarih ertelendi
+
Aa
-

Avaztürk'te yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ülkemizde kara bulutların oluşmasına neden oldu.   

Türkiye olarak zor bir dönemden geçerken bu süreçte de vatandaşlar gündemde yer alacak konuların araştırması içerisinde. 

Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeler ve birçok konu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Milyonların merakla araştırdığı konular arasında yer alan EYT Yasası ile ilgili de detaylar merak ediliyor. 

Meclis'te görüşülmesi gereken EYT yasasının yaşanan doğal afet sonrasında ileri tarihe ertelendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tüm yasama işlemlerine bir hafta ara verilmişti.

Meclis'te 6-10 Şubat tarihlerinde görüşülmesi beklenen EYT'de kanun tekliflerinin şimdilik erteleneceği bildirildi.

Bu süreçte de şimdilik gelmesi beklenen birçok düzenlemenin rafa kaldırılacağı konuşuluyor.

Tüm bilgiler şimdilik iddia niteliğinde gündemde yer alırken vatandaşlar da beklemeye geçti.

EYT'nin Şubat ayı içerisinde görüşülmesi beklenmezken Mart ayı itibariyle tekrar gündeme geleceği iddia ediliyor.

EYT kanunun çıkmadan iptal edilme olasılığı söylentisi EYT'lileri huzursuz etti. Mart ayında EYT'nin meclise gelerek kanunlaştırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.  

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 17 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuşmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Aeg49
9.02.2023 10:30
99 depreminde yaşa takıldık,2023 depreminde birşey takarlar bize.Borçlanan eytlilerin parasıda depreme gidecek.  
 
Kemalettin
9.02.2023 10:20
Yetki zamanında verildi, olağanüstü şartlar, seçimi iptal eder, dolayısıyla da eyt yasasının çıkartılmasına da gerek kalmaz. Not:Bu bir komplo teorisi degildir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
7
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
﻿Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
﻿Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
﻿Eğitimli köpeğin bulduğu kadın 77 saat sonra kurtarıldı
﻿Eğitimli köpeğin bulduğu kadın 77 saat sonra kurtarıldı
﻿Eğitimli köpeğin bulduğu kadın 77 saat sonra kurtarıldı
﻿Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
﻿Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
﻿Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var
﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var
﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.