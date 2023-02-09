EYT iptal mi edilecek? Meclis’e geleceği tarih ertelendi

Avaztürk'te yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ülkemizde kara bulutların oluşmasına neden oldu.

Türkiye olarak zor bir dönemden geçerken bu süreçte de vatandaşlar gündemde yer alacak konuların araştırması içerisinde.

Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeler ve birçok konu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Milyonların merakla araştırdığı konular arasında yer alan EYT Yasası ile ilgili de detaylar merak ediliyor.

Meclis'te görüşülmesi gereken EYT yasasının yaşanan doğal afet sonrasında ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tüm yasama işlemlerine bir hafta ara verilmişti.

Meclis'te 6-10 Şubat tarihlerinde görüşülmesi beklenen EYT'de kanun tekliflerinin şimdilik erteleneceği bildirildi.

Bu süreçte de şimdilik gelmesi beklenen birçok düzenlemenin rafa kaldırılacağı konuşuluyor.

Tüm bilgiler şimdilik iddia niteliğinde gündemde yer alırken vatandaşlar da beklemeye geçti.

EYT'nin Şubat ayı içerisinde görüşülmesi beklenmezken Mart ayı itibariyle tekrar gündeme geleceği iddia ediliyor.

EYT kanunun çıkmadan iptal edilme olasılığı söylentisi EYT'lileri huzursuz etti. Mart ayında EYT'nin meclise gelerek kanunlaştırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 17 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuşmuştu.