19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

EYT'de gözler yeniden Meclis'te

AKP iktidarı Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından depremzedelerin de TBMM’den geçecek emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini beklemesi nedeniyle, ilgili yasa teklifini Meclis’in açılacağı 28 Şubat’ta, Genel Kurul gündemine almayı hedefliyor. Erdoğan’ın, “EYT’yi bekletmeyin” talimatı verdiği ileri sürülüyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 13:09
Takip Et

Emeklilikte yaşa takılanlar gözünü TBMM'nin yeniden açılmasına dikti

EYT'de gözler yeniden Meclis'te
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ara verilen TBMM’de yasama faaliyetleri 28 Şubat’a kadar uzatıldı, partilerin milletvekilleri de deprem bölgelerinde görevlendirildi. Ancak TBMM’de seçim öncesi için planlanan pek çok yasa teklifi bulunuyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de milyonların beklediği EYT düzenlemesi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, iktidar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen EYT düzenlemesinde “erteleme” düşünmüyor. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

GÖÇ ÇOK FAZLA

Ancak EYT düzenlemesinden önce TBMM Genel Kurulu’nun “deprem gündemli” toplanması da söz konusu. İktidar cephesi, EYT düzenlemesini depremin vurduğu 10 ildeki depremzedelerin de beklediğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, düzenlemenin “bir an önce yasalaştırılması” yönünde talimat verdiğine dikkat çeken AKP’li kaynaklar, “Depremin en çok vurduğu illerin başında Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman geliyor. Bu illerdeki ağır hasarlı bina ve enkaz sayısı çok fazla. Sadece konutlar değil, işyerleri de yıkık vaziyette. Bölgede çok sayıda insan işini, dükkânını da kaybetmiş durumda. Bu insanların çoğuna yeni iş kapılarının da açılması gerekiyor. Ama önce insanların yaralarına biraz merhem olacak EYT düzenlemesinin de acilen Meclis’ten geçmesi lazım. O nedenle iktidar olarak EYT düzenlemesinin Genel Kurul gündemine gelmesinde bir gecikme ya da erteleme olmayacak” değerlendirmesini yapıyor.

İktidar, özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda depremzedenin “bölgeden göç ettiğini” de belirtiyor. Bu nedenle başka şehirlere göç eden depremzedelerin de “işsiz kaldığına ve yeni yerleşim yerlerinde iş aradığına” da dikkat çekiliyor. EYT düzenlemesinin bölgeyi terk edenler için de “hayati olduğu” belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.