EYT'de gözler yeniden Meclis'te

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ara verilen TBMM’de yasama faaliyetleri 28 Şubat’a kadar uzatıldı, partilerin milletvekilleri de deprem bölgelerinde görevlendirildi. Ancak TBMM’de seçim öncesi için planlanan pek çok yasa teklifi bulunuyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de milyonların beklediği EYT düzenlemesi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, iktidar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen EYT düzenlemesinde “erteleme” düşünmüyor. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

GÖÇ ÇOK FAZLA

Ancak EYT düzenlemesinden önce TBMM Genel Kurulu’nun “deprem gündemli” toplanması da söz konusu. İktidar cephesi, EYT düzenlemesini depremin vurduğu 10 ildeki depremzedelerin de beklediğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, düzenlemenin “bir an önce yasalaştırılması” yönünde talimat verdiğine dikkat çeken AKP’li kaynaklar, “Depremin en çok vurduğu illerin başında Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman geliyor. Bu illerdeki ağır hasarlı bina ve enkaz sayısı çok fazla. Sadece konutlar değil, işyerleri de yıkık vaziyette. Bölgede çok sayıda insan işini, dükkânını da kaybetmiş durumda. Bu insanların çoğuna yeni iş kapılarının da açılması gerekiyor. Ama önce insanların yaralarına biraz merhem olacak EYT düzenlemesinin de acilen Meclis’ten geçmesi lazım. O nedenle iktidar olarak EYT düzenlemesinin Genel Kurul gündemine gelmesinde bir gecikme ya da erteleme olmayacak” değerlendirmesini yapıyor.

İktidar, özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda depremzedenin “bölgeden göç ettiğini” de belirtiyor. Bu nedenle başka şehirlere göç eden depremzedelerin de “işsiz kaldığına ve yeni yerleşim yerlerinde iş aradığına” da dikkat çekiliyor. EYT düzenlemesinin bölgeyi terk edenler için de “hayati olduğu” belirtiliyor.