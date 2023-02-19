19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı

SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı

EYT düzenlemesi, deprem nedeniyle TBMM'nin ara tatilinin uzamasıyla Mart ayına kaldı. EYT düzenlemesi Ocak ayında Meclis'e gelmişti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 18:12
Takip Et

EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini SGK uzmanı Erdursun açıkladı

SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
+
Aa
-

7 Şubat'ta Meclis'te yapılacak görüşmelerin neticesinde yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesi görüşmeleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından Meclis'in ara vermesiyle ertelenmişti.

EYT düzenlemesinin 21 Şubat'ta başlayacak TBMM görüşmelerinde masaya yatırılması beklenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün ikinci kez Meclis çalışmalarına ara verildiğini duyurdu. 

TBMM çalışmalarının 28 Şubat'ta başlayacağı belirtilirken, EYT düzenlemesine ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden EYT ile ilgili paylaşım yapan Erdursun, EYT'lilerin ilk maaşını bahar-yaz aylarında alabileceğini söyledi.


Son gelişmelere göre EYT'nin Mart ayında yasalaşacağını belirten Erdursun, Emeklilik başlangıcının Nisan ayına, ilk maaşın ise Mayıs-Haziran'a kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Erdursun'un yorumu şu şekilde:

"EYT Mart, Emeklilik başlangıcı Nisan, ilk aylığın alınacağı tarih Mayıs-Haziran ayına kaldı!"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
5
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
7
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Antalya’da 210 şahıs yakalandı
﻿Antalya’da 210 şahıs yakalandı
﻿Antalya’da 210 şahıs yakalandı
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
﻿Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.