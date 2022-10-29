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EYT’ye deprem düzenlemesi. Kritik tarihte değişiklik. EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, EYT kritik tarih olan ve 17 Ağustos 1999 büyük Gölcük depreminden sadece 21 gün sonrasına denk gelen 8 Eylül 1999’un 31 Aralık 1999’a çekilebileceğini öne sürdü.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:45
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EYT’ye deprem düzenlemesi. Kritik tarihte değişiklik. EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor

EYT’ye deprem düzenlemesi. Kritik tarihte değişiklik. EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor
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Çalışmaları tamamlanan EYT için 4,5 milyondan fazla vatandaş meraklı bekleyişini sürdürürken kapsam ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT’de kritik tarih olan 8 Eylül 1999’un kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Erdursun, “Sadece 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge beklentisi vardı. Ancak kapsamın genişletilmesi konusu daha sonra dillendirildi ve bu da karşılık buldu. Bu nedenle 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsam genişleyebilir. Bakanlık yetkilileri de bu durumu takip ediyor. Ben kapsamın genişleyebileceğini düşünenlerdenim” dedi.

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EYT li
29.10.2022 12:24
Artık EYT liler olarak tek yüreğiz daha güçlüyüz, sesimiz artık daha gür ve kimse gücümüzü küçümseyip sesimizi kısmaya çalışmasın söz bizde güç bizde oy bizde gerisini artık siz düşünün siyasiler.  
 
muhalefet adam
29.10.2022 12:21
Bu ülkede her daim sömürülen bodrolu çalışan olmuştur hırsızı yolsuzu yandaşı 1 kuruş vergi ödemezken hep biz EYTliler yükmüşüz gibi empoze edilmişizdir.Elbet bu devran ya dönecek ya dönecek.  
 
mert
29.10.2022 11:57
türgev de işe alınacakların listesi yapılmaya başlanmıştır. cumhuriyet değerlerine sadık bürokrasi tasfiye ediliyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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