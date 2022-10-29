EYT’ye deprem düzenlemesi. Kritik tarihte değişiklik. EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor

Çalışmaları tamamlanan EYT için 4,5 milyondan fazla vatandaş meraklı bekleyişini sürdürürken kapsam ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT’de kritik tarih olan 8 Eylül 1999’un kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Erdursun, “Sadece 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge beklentisi vardı. Ancak kapsamın genişletilmesi konusu daha sonra dillendirildi ve bu da karşılık buldu. Bu nedenle 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsam genişleyebilir. Bakanlık yetkilileri de bu durumu takip ediyor. Ben kapsamın genişleyebileceğini düşünenlerdenim” dedi.