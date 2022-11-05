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EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder

Emekli olmak için doğum ya da askerlik borçlanması yapmayı planlayan EYT'lilerin ödemelerini yılbaşından sonraya bırakması durumunda borçları bir hayli artacak.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 01:04
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EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder

EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
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Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra aralık ayında Meclis'e getirilecek.

EYT'liler çıkacak kararı heyecanla beklerken, EYT bekleyip de askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapacaklara kritik bir uyarı geldi. Ödemeleri yılbaşından sonraya bırakanların borçları bir hayli artacak.

1 OCAK'TAN SONRA ÜCRET ARTACAK

Vergi Uzmanı Murat Bal, "Bu noktada ödemenin ne zaman yapıldığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay var. Örneğin askerlik borçlanması olan bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Fakat bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında artacak." ifadelerini kullandı.

37 BİN LİRALIK BORÇ 62 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Hesaplamaları tablo üzerinde de gösteren Bal, "Örnek olarak 550 gün askerliğin borçlanmasının hali hazırda ne kadar olduğuna dair de çıkardık buraya rakamları. Yüzde 65 oranında artışa göre askerlik borçlanması gördüğünüz gibi 62 bin 711 liraya çıkıyor. Halbuki 37 bin 963 liraydı. Yani yüzde 65 bir artış olursa eğer asgari ücrette o zaman rakamlar çok ciddi şekilde artıyor." ifadelerini kullandı.

DOĞUM BORÇLANMASINDA ARTIŞ 32 BİN TL

Doğum borçlanması konusunda da aynı manzara ortaya çıkıyor. Vergi uzmanı Bal, 49 bin 694 lira olan en az doğum borçlanmasının 82 bin 94 liraya çıktığını aktardı.

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