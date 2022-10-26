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EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor. Aman dikkat 140 bin liradan olabilirsiniz

Milyonlarca EYT’li emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklerken çok kritik bir uyarı geldi. Halen çalışarak EYT bekleyenlerin en düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatından yaralanabilmek için istifa dilekçesini işverene vermeden önce SGK’dan “emekli olur” belgesini alması gerektiği belirtildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:10
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EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor. Aman dikkat 140 bin liradan olabilirsiniz

EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor. Aman dikkat 140 bin liradan olabilirsiniz
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Ocak 2023 ile yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalarda son viraja girilirken, Aralık ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Toplam EYT’li sayısının 4,5 milyon civarında olduğu tahmin edilirken, EYT düzenlemesi sonrasında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olabileceği öngörülüyor.

ÇOK KRİTİK BİR NOKTA
EYT ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri hak sahibi kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği konusu. Mynet’te yer alan habere göre, EYT kapsamında olan kişiler yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir. Ancak emekliye ayrılacak kişilerin kıdem tazminatı alabilmesi için dikkat etmesi gereken çok kritik bir nokta olduğu öğrenildi.

KIDEM TAZMİNATINIZI ALAMAYABİLİRSİNİZ
Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatı almak istiyorsanız istifa dilekçenizi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacağınız ‘emekli olur’ yazısı ile desteklemek zorundasınız. Eğer istifa dilekçenizi SGK’dan bu yazıyı almadan işverene iletirseniz kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazı kıdem hakkınızın saklı kalmasını sağlayacak.

140 BİN LİRANIZ ÇÖP OLMASIN
2023 yılında gelecek zamlar ile düşünüldüğünde ise bugün en düşük kıdem 6 bin 471 lira. Yemek yol yardımlarını da dikkate alırsanız bu rakam 7 bin liraya geliyor. 20 yıl çalışan SGK’lı içinse 140 bin lira ödeniyor. SGK uzmanları konuya ilişkin uyarıda bulunurken “140 bin liranızı çöpe atmayın” diyor.

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