Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair paylaşımlarıyla takipçilerinin de beğenisini kazanan Ezgi Mola, bu defa seçime dair bir paylaşımla öne çıktı.

Uzun zamandır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlenen Mola, kısa bir süre önce evlenmesine rağmen sıcak gündemden uzak kalmadığını gösterdi.

Pazar günü yapılacak seçimle ilgili paylaşımda bulunan Ezgi Mola, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı eleştirdi ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçekten birileri belli ki başarılı giden, "kul hakkı yemeyeceğim" diyen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu güzel gidişini hazmedemiyor ama korkunç olan yine şiddetle, cahilin eline koyduğu 200 lira ve taşla susturma politikası...

O kısım çok acı.

Şiddetle değil, aklın üstünlüğü ile verilen cevapları göreceğimiz günler dilerim. Çünkü aklın üstünlüğü kazansın istiyorum, ahlaki değerlerini kaybetmemiş insanların bizi yönetmesini istiyorum. Hayırlı olsun."