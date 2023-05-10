Ezgi Mola, Kılıçdaroğlu'nun seçim aracına yapılan saldırıyı eleştirdi. Birileri hazmedemiyor

Uzun bir süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile dünya evine giren oyuncu Ezgi Mola, hafta sonu gerçekleşecek seçimle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ezgi Mola, Kılıçdaroğlu'nun seçim aracına yapılan saldırıyı eleştirdi. Birileri hazmedemiyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair paylaşımlarıyla takipçilerinin de beğenisini kazanan Ezgi Mola, bu defa seçime dair bir paylaşımla öne çıktı.

Uzun zamandır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlenen Mola, kısa bir süre önce evlenmesine rağmen sıcak gündemden uzak kalmadığını gösterdi.

Pazar günü yapılacak seçimle ilgili paylaşımda bulunan Ezgi Mola, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı eleştirdi ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

ezgi-mola-ic.jpg

"Gerçekten birileri belli ki başarılı giden, "kul hakkı yemeyeceğim" diyen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu güzel gidişini hazmedemiyor ama korkunç olan yine şiddetle, cahilin eline koyduğu 200 lira ve taşla susturma politikası...

O kısım çok acı.

Şiddetle değil, aklın üstünlüğü ile verilen cevapları göreceğimiz günler dilerim. Çünkü aklın üstünlüğü kazansın istiyorum, ahlaki değerlerini kaybetmemiş insanların bizi yönetmesini istiyorum. Hayırlı olsun."

İlgili Haberler
Ezgi Mola evlendi. Gelinliği sosyal medyada olay oldu
Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor! Düğüne sadece 14 kişi davetli
Ezgi Mola'dan kadınlara çok önemli seçim çağrısı. Hangi partilere oy vermemeleri gerektiğini tane tane anlattı
Hazal Kaya'ya hapis cezası şoku! Ezgi Mola'ya destek vermişti
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Mersin’de iş cinayeti: 1 ölü Yaşam
Mersin’de iş cinayeti: 1 ölü
CHP’li Engin Özkoç’tan 'deep fake' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun sesini taklit edip PKK ile ilişkilendirecekler Güncel
CHP’li Engin Özkoç’tan 'deep fake' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun sesini taklit edip PKK ile ilişkilendirecekler
Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisi çarptı Magazin
Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisi çarptı
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi Güncel
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi
İnsanın yüzü hiç mi kızarmaz? Yazarlar
İnsanın yüzü hiç mi kızarmaz?
Bu Cumhuriyet neler çekti neler Yazarlar
Bu Cumhuriyet neler çekti neler