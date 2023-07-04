F.Bahçe mi, Beşiktaş mı, G.Saray mı? Transferde kim önde?

Sezon bittiğinde bir karar almıştım. Spor basınında çıkan transfer haberlerini sayacaktım. Basınımıza göre hangi futbolcu hangi takıma geliyor; tek tek not edecek, sonunda toplayacaktım.

Yapmaya başladım da.

Ama bir süre sonra işin içinden çıkamadım.

Her şey birbirine karıştı!

Öyle haber bombardımanı başladı ki, geceleri rüyamda bile sayıklamaya başladım.

Ben de bıraktım.

Az çok yine biliyorum basınımızın hangi takıma kaç futbolcu getirdiğini (!) ama net bir sayıya ulaşamadım.

Bombardıman hala devam ediyor!

Dünyada bizim takımlara gelmeyen oyuncu kalmadı gibi!

Zaten transfer yapmayı bilmeyen kulüplerimiz var bizim. Saçma sapan kararlara imza atıyorlar. Bir de basın körükleyince neyin ne olduğunu ben bile anlayamadım.

Şaşırtıcı isimler var listede. Mohamed Salah bile basınımıza göre Galatasaray'a geliyordu az daha! Messi'yi bile ima edenler oldu; daha ne!

Günlerdir Ozan Tufan'ı getiriyorlar Beşiktaş'a mesela. Şenol Güneş istiyormuş.

Dün Şenol Güneş'e sordular sonunda, "Ozan Tufan geliyor mu?" diye. Şöyle cevap verdi:

"Benim haberim yok. Ozan için bana gelen bir durum da yok. Şartları nedir, nasıl transfer edilir bilgim yok."

Buna rağmen bugün yine bir gazetede "Ozan Tufan Beşiktaş" haberi çıktı iyi mi!

Mesleğe Milliyet gazetesinde başladım ben.

Türk spor basınının kurucusu büyük usta Namık Sevik'ti müdür.

Şansal Büyüka Fenerbahçe, Oğuz Tongsir Galatasaray, İlker Ateş Beşiktaş muhabiriydi.

Yaklaşık 60 kişilik bir spor servisiydi.

Haberler kılı kırk yararak koyulurdu sayfaya. Hele de transfer haberi.

"Falanca kulüp falanca futbolcuyu transfer ediyor. Şu tarihte imza atacak" dendiğinde o tarihte o imza atılmazsa sorulurdu, "Bu nedir? Bu haberi biz neden yazdık?" diye.

Aradan 40 yılı aşkın zaman geçti.

O zaman çok daha az ülke nüfusuna rağmen gazete tirajları bugünkü tirajların en 50 katıydı.

Bugün yerlerde sürünüyor!

Sanırım buna biraz da bu inanılmaz haberlerin katkısı oluyor!

Onun için siz siz olun bir futbolcu gelip de imzayı atmadan inanmayın palavralara.

Haaa... "Hani saymıştın, hangisi önde Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı" diye merak ediyorsanız eğer...

Transfer hala devam ediyor. Bugünkü haberlere göre bile onlarca futbolcu geldi kulüplerimize Avrupa'dan, Güney Amerika'dan!

Yağıyor mübarek.

Biraz daha bekleyin. Transfer dönemi bitsin, kimin ipi önde göğüsleyeceğini açıklayacağım sizlere.

Az daha sabır!