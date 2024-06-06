Faciadan dönüldü: Ahşap baraka alev alev yandı

Kaynak: İHA
Faciadan dönüldü: Ahşap baraka alev alev yandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yedikule Mahallesi'nde bulunan bir ahşap barakada yangın meydana geldi.

Gece yarısı 02.30 civarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı barakanın boş bir arsada konumlandığı ve yangın esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Mahalle sakinleri, alevler içindeki barakadan uzaklaşarak güvenli bir mesafede toplandı.

Yangının neden çıktığına dair henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, itfaiye ekipleri yangının kaynağını belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor. Polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlatarak, olayın olası sebeplerini araştırıyor.

Yangın sonucunda baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmaları yangının söndürülmesinin ardından bir süre daha devam etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, herhangi bir yaralıya müdahale etmek için hazır bekledi. Yangın, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yaratırken, itfaiye ve polis ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildi. Yangının çıktığı baraka, olayın ardından güvenlik şeridiyle çevrildi ve inceleme için kapalı tutuluyor.

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