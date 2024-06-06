Fatih’te istinat duvarı çöktü! Bölgede acil önlem alındı

Kaynak: İHA
Fatih’te istinat duvarı çöktü! Bölgede acil önlem alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, tarihi bir yapının istinat duvarının çökmesi sonucu, kopan parçaların yakındaki bir iş yerinin bahçesine düşmesiyle bir kaza meydana geldi.

Meydana gelen olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kocamustafapaşa Mahallesi'nde gece yarısı gerçekleşen bu olay, eski bir kilise ya da sarnıç kalıntısı olduğu düşünülen yapının etrafına inşa edilen duvarın aniden çökmesiyle başladı.

İtfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi Ayşe Yücel'in ifadesine göre, duvarın çatlak olduğunu ve bu durumu yetkililere bildirdiklerini, ancak gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Yücel, olay günü duvarın çökme belirtileri gösterdiğini ve bir saat önce orada olsaydı, enkaz altında kalabileceğini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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