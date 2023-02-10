Erdoğan'dan itiraf: Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketinin yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman’da açıklamalar yaptı. Erdoğan deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarındaki yetersizliği itiraf etti. Erdoğan, “Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları söyle:

"OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bazı eksiklikler yaşandı. Ama devletimiz ve milletimiz depremzedelerin yardımına koşmuştur. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.

Tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekipleriyle, dünyadan gelenlerle çalışmalar sürüyor. 94 ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Hangi görüşten olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızla, dünyadan dostlarımızla depremzedelerin yanında olmak için gayret gösterdik. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı."