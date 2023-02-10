10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'dan itiraf: Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir

Erdoğan'dan itiraf: Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da yaptığı açıklamada “Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir” dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:40
Takip Et

Erdoğan: Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir

Erdoğan'dan itiraf: Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketinin yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman’da açıklamalar yaptı. Erdoğan deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarındaki yetersizliği itiraf etti. Erdoğan, “Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları söyle:

"OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bazı eksiklikler yaşandı. Ama devletimiz ve milletimiz depremzedelerin yardımına koşmuştur. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.

Tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekipleriyle, dünyadan gelenlerle çalışmalar sürüyor. 94 ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Hangi görüşten olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızla, dünyadan dostlarımızla depremzedelerin yanında olmak için gayret gösterdik. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bir kez olsun şapkanızı önünüze koyup düşünmeyecek misiniz?
10.02.2023 15:54
Bu millet niye devlet kurumlarına değil de ya stk.lara yöneliyor ya da kendi başına birşeyler yapmaya çalışıyor diye. Çok kafa yormaya gerek yok: SİZE VE LİYAKATSİZ YÖNETİCİLERİNİZE güvenilmiyor NET  
 
Türk
10.02.2023 15:54
Kandırıldık Ne istediniz de vermedik İstanbul’a ihanet ettik Beceremedik Yapamadık Ama hala baştasın?  
 
Erdinç
10.02.2023 15:53
20 yıldır ne yaptın sadece hiç. Uçuyoruz, aya gidiyoruz. Enkazda insanlar canlı erdoğan akşam sela okutuyor. Devlet çökmüş. Tüm millet gördü.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
2
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
4
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
5
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
7
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.