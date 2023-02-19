19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zam yapana, kiracısını çıkarana büyük ceza var. Ev sahiplerine kötü haber

Zam yapana, kiracısını çıkarana büyük ceza var. Ev sahiplerine kötü haber

Yaşanan depremlerden sonra ev sahiplerinin fahiş kira artışı yapması vatandaşları harekete geçirdi. Şanlıurfa’da yapılan şikayetler sonrası valilik, yüksek kira artışının önüne geçmek için sınırlamalar getirdi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 12:18
Takip Et

Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine kötü haber

Zam yapana, kiracısını çıkarana büyük ceza var. Ev sahiplerine kötü haber
+
Aa
-

Şanlıurfa’da fahiş kira artışı yaptığı gerekçesiyle 7 emlakçıya idari para cezası uygulandı. Yüksek fiyattan kiraya verilen evlerin 2 yıl boyunca mühürleneceği kaydedilirken, fahiş ev taşıma ücretine de sınırlama getirildi.

Depremde 340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da, evleri yıkılan ve hasarlı olan aileler, sağlam evlere taşınıyor. Ev bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, fahiş kira artışları nedeniyle zor durumda kalıyor. Bazı ev sahibi ve emlakçıların 5 ila 13 bin lira arasında kira, 6 ile 1 yıllık da depozito istemesi üzerine Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Valilik, mağdur edilen vatandaşların 175 telefon hattını araması durumunda kira artışı yapan veya evinden kiracıyı çıkaran ev sahibine cezai işlemin yan sıra evlerinin 2 yıl boyunca mühürleneceğini duyurdu.

Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı. Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı. Yine fahiş fiyatına evlerini kiralayanların evi 2 yıl mühürlenecektir” açıklamalarda bulundu.

EV TAŞIMA ÜCRETLERİNE DE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Depremi fırsat bilen nakliye ve taşıma ücretlerine fahiş fiyat isteyen firmalara yönelik de ücret sınırlaması getirildi. Belirlenen sınırı aşan firmalara işlem uygulanacağı açıklandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin TL, İlçeler arasında maksimum 8 bin TL’dir. Ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Çevre illerden gelen depremzedelere yönelik Harran’da konteyner kentte incelemede bulunan Vali Ayhan, buradaki eksikliklerin tamamlanması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.