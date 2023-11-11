Fahriye Evcen'in Boğaz sefası. Boynundaki detay dikkat çekti

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Evcen fit haliyle de dikkat çekiyor.

37 yaşında olan ünlü isim en son tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

Güzelliği ile adeta büyüleyen Fahriye Evcen bu sefer de boğazda gittiği bir restoranda poz verdi. Ünlü ismin paylaşımında boynundaki kolyesi dikkat çekti.

Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunan Evcen iki tane "k" harfi olan bir kolye tercihiyle beğeni topladı.