Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline çıktı. Konser paylaşımları ele verdi

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sarıkaya ile ilişkisini bitiren Evirgen, önceki akşam oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da görüntülendi.

AYNI KONSERDEN ART ARDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıktı. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan'da aynı konserden paylaşım yapınca aşkı ele verdiler.

George Mazonakis'in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaptı.

