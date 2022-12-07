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  • Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'da acil iniş yaptı. 28 kişi kaçtı

Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'da acil iniş yaptı. 28 kişi kaçtı

İspanya'nın Barselona kentindeki El Prat havalimanına acil iniş yapan uçaktaki yolculardan 28'i piste atlayarak yasa dışı yollardan İspanya'ya girmeye çalıştı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:15
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Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'da acil iniş yaptı. 28 kişi kaçtı

Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'da acil iniş yaptı. 28 kişi kaçtı
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İspanyol basınında Barselona Valiliği kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, yerel saatle 04.30 (TSİ 06.30) sıralarında meydana gelen olayda, Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçağın yolcularından bir kadının suyunun geldiğini ve doğum yapacağını söylemesi üzerine, pilotun yetkililerden izin alarak El Prat havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi.

Uçağın El Prat havalimanına acil iniş yaptığı ve 2 jandarma, 1 polis ve 1 doktordan oluşan ekibin uçağa girdiği sırada 28 kişilik bir grubun piste atlayarak kaçmaya çalıştığı, bunlardan 14'ünün hemen yakalandığı, diğerlerinin ise arandığı belirtildi.

Yakalanan göçmenlerden bazılarının uçağa iade edildiği, diğerlerinin de sınır dışı edilecekleri ifade edildi.

Bu arada hastaneye götürülen kadının, yapılan kontroller sonrasında hamile olduğu ancak hiçbir doğum belirtisi olmadığı tespit edilerek taburcu edildiği kaydedildi.

Hamile kadının doğum yapma numarasıyla resmi yetkilileri kandırmak ve kamu düzenini bozmak suçundan gözaltına alındığı açıklandı.

İspanya'da benzer bir olay Kasım 2021'de Palma de Mallorca havalimanında yaşanmıştı.

Air Arabia Maroc şirketine bağlı olup yine Kazablanka-İstanbul seferi yapan uçak, asılsız bir alarmla Palma de Mallorca havalimanına acil iniş yapmış; yolculardan 20 Fas vatandaşı piste atlayarak kaçmış ve 12'si yakalanmıştı.

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Yalçın Türk
7.12.2022 18:50
faslı gençler toplanıp esenyurt sokaklarında kutlama yapıyorlar, polis ise sireniyle eşlik ediyor.. yani akp için sıkıntı yok..  
 
Vatandaş
7.12.2022 18:40
Bu göçmen işlerine hemen çözüm bulunmalı. Aksi halde Avrupa gelecekte çok zorlanacak gibi.  
 
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