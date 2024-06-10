Fatih Altaylı canlı yayın rezaletini açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin kongresinden önce Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği programla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde "Cumartesi gecesi bir televizyonda gördüğüm en çirkin geceyi yaşadık. Habertürk TV’de Fenerbahçe’nin iki başkan adayı ekrana çıktılar" diye başladığı yazısına şöyle devam etti:

"Masadaki moderatör ya da sunucuya tek kelime söz hakkı vermediler.

Başkan Aziz Yıldırım sunucuya “Sen karışma, sus bakayım” diyerek azarladı.

Dakikalar sonra sunucu araya girmek için bir kelime edince Ali Koç çirkin bir tavırla sunucuya dönerek “Aaaa, sen burada mıydın?” diye sunucuyu aşağıladı.

Sonra akıllarına estiği anda sunucuya bitirelim artık falan demedim kalkıp gittiler.

Ben bu kadar iğrenç, bu kadar utanç verici bir yayın hayatımda görmedim.

Ve işin acayibi sunucu da halinden memnun görünüyor.

Bu da yayıncılık ve gazetecilik adına ayrı bir rezalet hatta felaket."

Fenerbahçe kongresi öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de karşı karşıya gelmişlerdi.

Programın moderatörlüğünü de Ahmet Selim Kul yapmıştı.

İkili karşılıklı konuşurken, araya girmeye çalışan Ahmet Selim Kul, "Ben bir gazeteci olarak" dediği anda Aziz Yıldırım "Sen dur girme araya" diye çıkışmıştı.