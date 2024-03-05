Fatih Altaylı federasyondaki görevini açıkladı 'Çıkaracaklarını düşünüyordum çıkarmadılar'

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı federasyondaki görevini açıkladı 'Çıkaracaklarını düşünüyordum çıkarmadılar'
Gazeteci Fatih Altaylı, Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun en önemli ve en üst komisyonu olan Pist Komisyonu’nda görev süresinin uzatıldığını duyurdu.

Kendi adını taşıyan internet sitesinde 'Formula 1 dedikoduları' başlıklı yazısında Altaylı, "Uluslararası Otomobil Federasyonu (FiA) bütçe kısıntıları ve yeni organizasyon yapısı nedeniyle pek çok komisyonunu kapattı, kalan komisyonlardaki üye sayılarını düşürdü.

Ancak Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun en önemli ve en üst komisyonu olan Pist Komisyonu’nda benim görevimi uzattı. Oysa yurt dışı çıkış yasağım nedeniyle son dönemdeki çok önemli toplantılara katılamadığım için beni komisyondan çıkaracaklarını düşünüyordum. Çıkarmadılar. Bu benim değil, Türkiye’nin FiA’daki değerinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, şöyle devam etti:

Ve hazır otomobil sporuna değinmişken, otomobil dünyasından son dedikoduları aktarayım.

F1 meraklıları bilir, son günlerde Red Bull takımının başı Christian Horner’ın başı biraz dertte idi ve görevine son verileceği konuşuluyor ve buna kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak Horner son anda yırttı ve takımın başında kaldı.

FiA koridorlarında konuşulanlara göre Red Bull’un Avusturyalı ortağı Mark Mateschitz Horner’ın biletini kesmiş ve kendisine takımdan uzaklaştırılacağını bildirmiş.

Ancak şirketin diğer ortağı Taylandlı Chaleo Yoovidhya Horner’dan yana tavır almış ve çok başarılı bulduğu Horner’in kovulmasına izin vermemiş.

Ve yine FiA’daki dedikodulara göre, Red Bull takımının tepesindeki Horner’in altını oyan ve hakkındaki iddiaları ortaya attırıp köpürten ise Toto Wolff’muş. Wolff, pistte baş edemediği Horner’dan bel altına vurarak kurtulmaya çalışıyormuş.

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