Fatih Altaylı'ya Fettullah'ın çocuğu cezası

Fatih Altaylı'ya Emre Belözoğlu şoku

Gazeteci Fatih Altaylı'la Emre Belözoğlu cezası çıktı

Altaylı, o dönem Başakşehir'in teknik direktörü olan Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş maçından sonra kendisine edilen küfürler nedeniyle "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var" sözlerine tepki göstermişti.

Altaylı, "Benim anamın eline el değmemiştir. Karımın eline el değmemiştir, bu mudur şeref, bu mudur haysiyet. Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fethullah'ın çocuğu" demişti.

Belözoğlu da bunun üzerine Altaylı'dan şikayetçi olmuştu.

Altaylı için hazırlanan iddianamede şu ifadeler kullanılmıştı:

Süper Lig'in 25. Haftasında 12.03.2023 tarihinde Başakşehir FK-Beşiktaş JK kulüpleri arasında oynanan müsabakada müştekinin eşi ve iki kızı da tribünde maç izlerken dakikalarca, bir grup Beşiktaş taraftarınca müşteki Emre BELÖZOĞLU'nun, annesine ve eşine yönelik sinkaflı tezahüratlar yapıldığı, müştekinin, müsabaka sonrası yaptığı basın açıklamaşinda “bir tane annem var babamdan başka kimsenin elini tutmamış, bir eşim var benden önce kimsenin elini tutmamış şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var..." şeklinde kendisine ve ailesine edilen ağır küfürleri eleştirerek açıklamada bulunduğu, müştekinin bu basın açıklamasına istinaden şüpheli Fatih ALTAYLI'nın, BloombergHT kanalında 14.03.2023 saat 23:10'da yayına başlayan “Spor Saati” programının 49. dakikasında ve takip eden dakikalarında müştekinin maç sonrası yaptığı açıklamalara tepki göstererek başladığı konuşmasında bir süre müştekiyi eleştirdikten sonra,

"...Açıklaması var ya bana sorarsan utanç verici şerefi nerelerde arıyor ya bunu acaba ETEĞİNİN DİBİNDE BÜYÜDÜĞÜ FETTULLAH MI ÖĞRETTİ?... Hepimizin çoluğu çocuğu var, Benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele gezse mutlu olursun. Şerefini haysiyetini mi kaybeder ey Emre, EY FETULLAH'IN ÇOCUĞU! Ayıp Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. AMA BOŞUNA FETULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİYORLAR Kİ. BOŞUNA BUNLAR ONUN ETEĞİNİN ALTINDAN ÇIKMIYOR Kİ..." şeklinde açıklamalarda bulunduğu, şüphelinin, söz konusu açıklama içeriğinde müşteki ile ilgili sarf ettiği

"...ETEĞİNİN DİBİNDE BÜYÜDÜĞÜ FETTULLAH MI ÖĞRETTİ?... EY FETULLAH'IN ÇOCUĞU! AMA BOŞUNA FETULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİYORLAR Kİ. BOŞUNA BUNLAR ONUN ETEĞİNİN ALTINDAN ÇIKMIYOR Kİ..." anlamındaki sözlerin ağır eleştiri niteliğini aşacak ve hakaret suçunu oluşturacak nitelikte olduğu değerlendirildiği, bu bakımdan şüphelinin yazılı savunmasında tevilli yolla kabul ettiği sözleri sarf etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği Müşteki şikayeti, şüpheli savunması ile tüm dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde; şüphelinin atılısuçu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe yoğunluğuna ulaşılmıştır.

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Altaylı'nın alenen hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 87 gün karşılığı olmak üzere 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı.