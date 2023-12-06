Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti

Dilan Polat'ı güzellik sektörü ile tanıştıran isim olarak tanınan Neslim Güngen de Polat dosyasına dahil edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomenler kafilesine dahil edilen Neslim Güngen hakkında harekete geçti.

Haklarında soruşturma başlatılan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına da tedbir amaçlı el konuldu. Neslim Güngen mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Neslim Güngen tedbir kararıyla ilgili olarak 'Bunu zaten bekliyorduk. biliyorduk' diyerek şu ifadeleri kullandı;

''720 tane fenomen listesinin içerisinde bizde vardık. Tedbir amaçlı el konulan bu mal varlığımıza herhangi bir suç teşkil etmiyor.

Savcılar soruşturma aşamasına girdiğimiz için mal varlıklarımıza tedbir koyuyor. Biz kendimizi biliyoruz.

Er ya da geç doğru ortaya çıktığında da sizlerle paylaşmış olacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten bekliyorduk.

Bu demek değil ki sen suçlusun. Soruşturma bitten sonra hepsi açığa çıkıyor. Alnımız her zaman söylediğimiz gibi açık çok şükür''