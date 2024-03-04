Fatih Tekke'den flaş açıklama. Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fatih Tekke'den flaş açıklama. Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor 3-1'lik skorla kazandı, ligde kalma yolunda altın değerinde bir galibiyet aldı.

Trabzonspor'un efsane futbolcularından, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşma sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fatih Tekke, "Maçın başında oyuncularıma Trabzonspor'a bekleyemezsiniz dedim çünkü doğru yerleşen ve son haftalarda bunu ritmik hale getiren bir takım. Ülkede 3 tane organizasyonlu oynayan takım varsa, birincisi Trabzonspor. Oyuncularım iyi çalışıyor. Çok doğru, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de aynı şeyi denedik, bugün oldu. İyi çalışıyoruz ve neticesinde de Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı galip geldik. Ama bizim puanımız 33. Bizim en az 10 puan daha toplamamız gerekiyor" dedi.

Oyuncusu Oğuz Aydın'la ilgili olarak ise Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı: "Oğuz çok potansiyelli bir oyuncu. A Milli Takım'a aday olabilecek potansiyelde. Performansını sürdürmesi lazım. Bana bir sözü var, çalışmaya devam edecek."

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