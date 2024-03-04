Abdullah Avcı 3-1'lik yenilgi sonrası şaşkın. Bunu hak etmedik

Süper Lig'de 3 maçtır kazanan Trabzonspor, Alanya'da bozguna uğradı.

Sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Bordo-Mavili ekibin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda şaşkındı. 3-1'lik yenilgiyi hak etmediklerini söyleyen tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Pozisyonlarımız var. Bir tanesi olacak şey değil. İkinci gol hiç sahada karşılaşmadığımız pozisyon. Oyunun içinde bunlar var, hatalar olabiliyor. İlk gelen top gol oldu."

"İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti. Tekrarlı hücum yapmalıydık. Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik. Çok olmayacak bir şey, hepsi bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık."

"Yapacak bir şey yok. Bu dalgalanmalar olacak. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Hedefler devam ediyor. Alanyaspor'a ve Fatih Hoca'ya başarılar."